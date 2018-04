Khofifah Janji Perkuat Sektor Pariwisata

Calon Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa melihat potensi sektor pariwisata bisa meningkatkan perekonomian daerah. Pihaknya menegaskan akan terus menggalakkan kesejahteraan rakyat jika terpilih menjadi Gubernur Jawa Timur di Periode mendatang."Pariwisata ini merupakan sektor yang paling cepat mendatangkan untung bagi suatu wilayah," kata Khofifah saat di Sidoarjo, Rabu, 11 April 2018.Karenanya, Khofifah ingin ada bantuan dari pengusaha guna memetakan bagaimana keadaan infrastruktur di lokasi-lokasi wisata Jawa Timur. Sebab, dirinya mengakui bila keadaan infrastruktur di beberapa tempat wisata Jawa Timur masih kurang memadai."Nah ini harus dipetakan lebih detail lagi," ucap Khofifah.Menteri Sosial periode 2014-2018 itu menceritakan pengalamannya blusukan di Pulau Madura. Disana, ia banyak menemukan potensi wisata yang besar. Salah satu contoh Di Sumenep yang terkenal dengan potensi wisata "Gili Iyang",Menurutnya, Gila Iyang tidak kalah cantik dibandingkan Raja Ampat, Papua. Namun sayang, infrastruktur dan akomodasi disana masih kurang memadai."Di Sumenep ada Gili Iyang, itu masih perawan, enggak kalah keren dengan Raja Ampat, masih natural banget. Gili Iyang itu oksigen terbaik kedua di dunia. Tapi problemnya di infrastruktur," terangnya.Melihat potensi tersebut, Khofifah minta diberi masukan dari para pengusaha untuk bersama-sama membangun potensi wisata Jawa Timur. Namun, satu hal yang paling ditekankan Khofifah dalam pembangunan tersebut adalah tidak melupakan kultur lokal yang ada."Bagaimana caranya kita buat sesuatu untuk menjadikan wisata baru di sana. Kalau bisa di create, kan generasi millennial biasanya berpikir out of the box untuk membangun kawasan wisata baru. Tapi, kultur lokal tidak boleh dilupakan," tandasnya.(ALB)