Tidak Mendukung, Said Aqil Hanya Merestui Cak Imin

Ketua PBNU Saiq Aqil Siradj menegaskan hanya memberi restu kepada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin).Said Aqil menolak jika disebut telah memberikan dukungan kepada Cak Imin untuk maju sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2019."Ah sebenarnya bukan dukung, bukan. Cak Imin datang, kita merestui dan mendoakan saja bahasanya," kata Said Aqil di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu, 8 Juli 2018.Menurut Said Aqil, tak ada bahasa mendukung dalam ambisi Cak Imin menjadi Cawapres Jokowi. Sebab Said sendiri merasa tak mengalamatkan dukungan. Apa yang dilakukan semata mendoakan saja."Mendoakan saja, supaya berhasil," ungkap Said Aqil.Pada awal Juli 2018, Cak Imin mengklaim mendapat dukungan dari warga nahdliyin, termasuk dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)."InsyaAllah (NU) jumhur. Solid itu jumhur, jumhur itu mayoritas. Mayoritas itu total," kata Cak Imin kala itu.Atas dasar itu, Cak Imin mengatakan rugi jika Jokowi tidak memilihnya. Sebab NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, ikut menentukan suara dalam Pemilu."Rugi pasti. Dari dulu udah saya omongkan. Sangat rugi," pungkas Cak Imin.