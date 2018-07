Prabowo Sebut 3,7 Juta DPT Pilgub Jateng Bermasalah

Calon Gubernur Jawa Tengah Sudirman Said menemui Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Sudirman sengaja datang guna melaporkan langsung hasil Pilgub Jawa Tengah.Prabowo mengatakan, berdasarkan laporan Sudirman Said, ada kejanggalan di Pilgub Jateng. "Kita menemukan daftar pemilih tetap (DPT) ada tiga juta nama lebih kalau tidak salah mendekati 3,7 juta yang meragukan," kata Prabowo di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat, 6 Juli 2018.Prabowo menduga temuan DPT bermasalah yang cukup besar itu jadi salah satu penyebab kekalahan Sudirman Said dari calon petahana Ganjar Pranowo. Jumlah DPT bermasalah ini, kata Prabowo, sangat mempengaruhi hasil suara Sudirman.Pasalnya, lanjut Prabowo, jumlah 3,7 juta suara ini merupakan 10 persen lebih dari total DPT di Pilgub Jawa Tengah, yang sebesar 27 juta pemilih. Prabowo menilai temuan ini sangat mengkhawatirkan proses demokrasi.Prabowo berencana mengumpulkan bukti-bukti dan data-data. Tim hukum Partai Gerindra juga akan mempelajari temuan tersebut dan mempertimbangkan bisa ditaknya ditindaklanjuti ke jalur hukum."Kita akan panggil tim legal kami. Kita akan pelajari semua bahan-bahan untuk kami menentukan langkah-langkah selanjutnya apakah akan menggugat ke Mahkamah Konstitusi," jelasnya.Mantan Danjen Kopassus mengajak semua pihak saling menjaga kualitas demokrasi. Temuan dan kejanggalan di Pilkada serentak 2018 mesti diproses demi tegaknya demokrasi."Kita imbau semua pihak agar marilah kita bangun budaya demokrasi yang baik," pungkasnya.(AGA)