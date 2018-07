Beragam Fakta Menarik jelang Semifinal Piala Dunia 2018

Klik di sini: Dilema Henry dan Bayar Utang Southgate

Empat tim dari Benua Eropa akan memperebutkan dua tiket menuju Luzhniki, tempat digelarnya Final Piala Dunia 2018. Sebelum mengetahui siapa pemenang dari dua laga semifinal, ada baiknya Anda mengetahui beragam fakta yang tertera dari keempat kontestan tersebut.Dimulai dari Prancis. Skuat asuhan Didier Deschamps ini mencapai semifinal usai menundukkan juara dunia dua kali, Uruguay dengan skor 2-0. Pada babak empat besar, Les Bleus akan ditantang Belgia.Belgia yang punya generasi emas, perlahan mendekati mimpi mereka untuk pertama kali menggenggam trofi Piala Dunia. Red Devils melangkah mulus dengan selalu meraih kemenangan pada putaran final Piala Dunia ini. Termasuk menyingkirkan pemegang gelar Piala Dunia terbanyak, Brasil dengan skor 2-1 di perempat final lalu.Di sisi kanan ada Kroasia. Si pembunuh asa Argentina ini punya perjalanan melelahkan, karena harus melewati adu penalti pada dua laga terakhir. Untungnya mereka suksesa mengalahkan Denmark (Perempat final) dan mengubur mimpi tuan rumah Rusia pada semifinal.Pasukan Zlatko Dadic ini akan bertemu dengan Inggris. Era baru kekuatan The Three Lions dengan sekumpulan pemain muda arahan Gareth Soutghate akan mencoba mewujudkan harapan suporter mereka yang terus mendengungkan yel-yel 'Football is coming home'.Inggris lolos ke semifnal setelah menjungkalkan si pembunuh raksasa, Swedia. Tak tanggung-tanggung, Harry Kane dan kawan-kawan menang dengan skor meyakinkan 2-0.- Untuk kelima kalinya dalam sejarah Piala Dunia, semifinalis hanya diisi tim-tim dari Eropa. Menyamai Piala Dunia 1934, 1966, 1982, dan 2006.- Terakhir kali empat tim lolos ke semifinal Piala Dunia. Belgia 1986, Inggris 1990, Kroasia, 1998, dan Prancis 2006.- Ini akan menjadi pertemuan ke-74 antara Belgia dan Prancis (semua ajang). Red Devils memegang kemenangan lebih banyak yaitu 30 kali, sementara 24 untuk Les Bleus. Bagaimana pun Prancis punya hasil lebih baik, karena pernah memenangkan laga melawan Belgia di Piala Dunia 1938 dan 1986.- Roberto Martinez dari Spanyol adalah pelatih pertama yang melatih negara lain (Belgia) di empat besar. Sebelumnya torehan ini pernah dilakukan Luiz Felipe Scolari (Brasil) saat melatih Portugal di Piala Dunia 2006.- Belgia menjadi satu-satunya tim yang selalu menang sepanjang putaran final Piala Dunia (lima kemenangan) dan mereka menjadi tim paling produktif dengan 14 gol sejauh ini.- Kroasia menjadi tim kedua setelah Argentina pada Piala Dunia 1990 yang berhasil memenangi dua drama adu penalti.- Pada partai 16 besar, Inggris untuk pertama kalinya menang dalam drama adu penalti di ajang Piala Dunia, setelah tiga kali kesempatan selalu gagal.- Inggris telah mencapai semifinal sebanyak tiga kali saat Piala Dunia digelar di Eropa. Pertama pada 1966 di kandang sendiri, kemudian 1990 di Italia, dan kali ini di Rusia.- Kroasia punya dua catatan rekor di Piala Dunia. Belum terkalahkan dan selalu mencetak gol dalam sembilan pertandingan terakhir.(ASM)