FA Siapkan Kontrak Anyar kepada Southgate

: Federasi Sepak Bola Inggris (FA) akan tawarkan kontrak baru untuk pelatih the Three Lions, Gareth Southgate seperti dilansir Daily Mail.Kontrak Southgate saat ini akan habis pada 2020. Ini artinya Southgate akan memimpin Inggris pada Euro 2020 mendatang.FA akan menawarkan kontrak untuk Southgate hingga 2022, mereka menginginkan pelatih 47 tahun itu memimpin timnas Inggris berlaga di Piala Dunia 2022 Qatar.Southgate juga akan mendapatkan tambahan gaji. Gaji yang diterima Southgate saat ini diperkirakan mencapai 2,5 juta poundsterling (Rp47 miliar) per tahun, namun dalam kontrak baru itu Southgate dikabarkan akan mendapatkan 5 juta poundsterling (Rp94 miliar) per tahun.Southgate membawa Inggris tampil di luar ekspektasi dan membawa mereka mencapai babak semifinal. Kini mereka bersiap memperebutkan tempat ketiga dengan Belgia.(ASM)