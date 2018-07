Timnas Inggris Dipuji Bak Pahlawan Meski Gagal di Piala Dunia

Timnas asuhan Gareth Southgate mendapat pujian dari sejumlah media Inggris meski gagal melaju ke final Piala Dunia 2018. Beberapa media tersebut lebih menyoroti pencapaian ketimbang pahitnya tersingkir di semifinal Piala Dunia.Inggris terhempas dari semifinal Piala Dunia 2018 setelah ditaklukan 1-2 oleh Kroasia pada Kamis 12 Juli dini hari WIB tadi. The Three Lions terpaksa meredam jargon It's Coming Home yang sempat membuat harapan besar.Kegagalan ini lantas memupuskan harapan Inggris mengakhiri paceklik gelar mereka yang sudah berusia 52 tahun. Terakhir kali, skuat Tiga Singa menjuarai Piala Dunia 1966. Meski gagal beberapa media Inggris memuji tim itu sebagai pahlawan.Berikut sejumlah media Inggris yang memberikan pujiannya kepada timnas Inggris:"Timnas Inggris adalah Harta Karun, mereka pahlawan" ucap The Daily Mail memuji upaya Inggris.Halaman depan The Telegraph meminta timnas Inggris untuk "Menegakkan kepala,"Sedangkan The Guardian menangkap nuansa hati penggemar Inggris dengan menulis "Rasa sakit akan berlalu."Sejauh ini, pemain timnas Inggris Harry Kane masih menjadi top skorer sementara di Piala Dunia 2018. Ia mengoleksi enam gol dan unggul dua gol dari Romelu Lukaku dan Denis Cheryshev yang menjadi pesaing terdekatnya.Namun, Kane masih memiliki kesempatan untuk mempertegas statusnya sebagai top skorer di Piala Dunia lantaran Inggris masih akan tampil di babak perebutan peringkat ketiga. Pada babak itu, Three Lions sudah dinanti Belgia, Sabtu 14 Juli malam hari.(ACF)