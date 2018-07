Delph Nilai Belgia Lebih Kuat dari Kroasia

Gelandang timnas Inggris Fabian Delph menyayangkan kekalahan The Three Lions dari Belgia. Ia menyebut tim besutan Roberto Martinez lebih kuat ketimbang lawan mereka di semifinal, Kroasia.Inggris harus puas pulang tanpa trofi Piala Dunia. Mereka harus puas finis di peringkat keempat, usai kalah 0-2 dari Belgia pada pertandingan perebutan tempat ketiga, Sabtu 14 Juli.Hasil ini merupakan kekalahan kedua tim besutan Gareth Southgate dari Belgia. Sebelumnya mereka juga pernah bertemu pada laga terakhir penyisihan grup D pada 29 Juni lalu. Ketika itu Inggris kalah dengan skor 1-0."Saya pikir Belgia adalah tim yang lebih kuat daripada lawan kami di semifinal (Kroasia)," kata Delph."Tetapi ini adalah sepak bola dengan sistem gugur yang hanya membutuhkan satu penampilan dan beberapa hal aneh yang terjadi. Fair play yang ditunjukkan Kroasia dan mereka melakukannya dengan baik,"tambahnya.Secara keseluruhan permainan Inggris sangat buruk. Hal itu dikarenakan para pemain pelapis The Three Lions kalah kualitas dari Belgia. Perbedaan mencolok itu itu terlihat di semua lini, terutama di belakang.Gol Belgia yang dicetak Thomas Meunier dan Eden Hazard menunjukkan, betapa lemahnya lini pertahanan Inggris. Terutama ketika lawan membangun serangan yang kreatif, cepat, dan tajam.Selain kalah kualitas, para pemain Inggris juga kalah pengalaman dari Belgia. Hampir 80 persen skuat Belgia di Piala Dunia 2018 sudah memiliki pengalaman bermain di Piala Dunia sebelumnya.(FIR)