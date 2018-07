Kane: Kroasia Buat Inggris Patah Hati

Kapten timnas Inggris, Harry Kane, menilai kekalahan The Three Lions dari Kroasia di semifinal Piala Dunia akan menyakitkan untuk kurun waktu yang lama. Ia menilai Luka Modric dan kawan-kawan sudah membuat Inggris patah hati.Inggris terhempas dari semifinal Piala Dunia 2018 setelah ditaklukan 1-2 oleh Kroasia pada Kamis 12 Juli dini hari WIB tadi. The Three Lions terpaksa meredam jargon It's Coming Home yang sempat membuat harapan besar.Kegagalan ini lantas memupuskan harapan Inggris mengakhiri paceklik gelar mereka yang sudah berusia 52 tahun. Terakhir kali, skuat Tiga Singa menjuarai Piala Dunia 1966."Ini berat, kami patah hati, kami bekerja begitu keras, parapenggemar luar biasa, ini pertandingan berat, pertandingan 50-50, ketika kami melihat ke belakang kami akan berpikir hal-hal yang semestinya dapat kami lakukan dengan lebih baik." kata Kane."Kami sudah bekerja sekeras, ini sangat menyakitkan, dan ini akan menyakitkan untuk kurun waktu yang lama. Kami menjalani perjalanan fantastis, lebih jauh dari pada yang kami pikirkan," tambahnya.Sejauh ini, Kane masih menjadi top skorer sementara di Piala Dunia 2018. Ia mengoleksi enam gol dan unggul dua gol dari Romelu Lukaku dan Denis Cheryshev yang menjadi pesaing terdekatnya.Namun, Kane masih memiliki kesempatan untuk mempertegas statusnya sebagai top skorer di Piala Dunia lantaran Inggris masih akan tampil di babak perebutan peringkat ketiga. Pada babak itu, Three Lions sudah dinanti Belgia, Sabtu 14 Juli malam hari.(ACF)