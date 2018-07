Fakta-fakta Menarik Seusai Laga Prancis vs Belgia

St. Petersburg: Prancis berhasil menjejak partai final Piala Dunia 2018 usai mengandaskan Belgia dengan skor 1-0, Rabu 11 Juli dini hari WIB. Mereka lolos untuk ketiga kalinya ke partai puncak Piala Dunia dalam 20 tahun terakhir.



Melawan Belgia yang digadang-gadang memiliki generasi emas di Piala Dunia 2018, Prancis tidak menang dengan mudah. Red Devils sejak awal bermain menekan.



Namun, Les Blues akhirnya berhasil memetik kemenangan. Samuel Umtiti menjadi pembeda dalam laga ini setelah sundulannya meluncur mulus ke gawang Belgia pada menit ke-51.



Prancis pun berhak atas tiket final Piala Dunia 2018 dan akan menghadapi pemenang antara Inggris vs Kroasia.



Ini menjadi final ketiga Prancis dalam 20 tahun terakhir. Sejak pertama kali masuk final pada 1998 dan juara, mereka kembali masuk final pada 2006 tapi takluk dari Italia.



Berikut Medcom.id sudah merangkum beberapa fakta menarik lainnya seusai laga Prancis vs Belgia:



- Sejak mencapai yang pertama pada tahun 1998, Perancis telah mencapai lebih banyak putaran final Piala Dunia daripada negara lain mana pun. Mereka telah mencapai final lebih banyak daripada tim lain dalam 20 tahun terakhir (3).



- Ini pertama kalinya sejak 1998 bahwa tiga pemain bertahan (Lizarazu, Blanc dan Thuram) mencetak gol untuk Prancis di Piala Dunia yang sama (Pavard, Varane, dan Umtiti).



- Hanya Harry Kane (6 gol) yang terlibat dalam lebih banyak gol di Piala Dunia 2018 daripada Antoine Griezmann (3 gol, 2 assist).



- Olivier Giroud kini telah memainkan lebih dari tujuh jam sepak bola di Piala Dunia 2018 (425 menit) tanpa mengelola satu tembakan tepat sasaran.



- Samuel Umtiti adalah pemain Prancis termuda yang mencetak gol di semifinal Piala Dunia pada usia 24 tahun, 7 bulan, dan 26 hari. Dia mengalahkan rekor 60 tahun milik Just Fontaine yang tercipta pada 1958 (24 tahun, 10 bulan, 6 hari).



- Belgia kini telah kebobolan di semua 13 pertandingan fase gugur mereka di Piala Dunia.



- Griezmann telah terlibat langsung dalam empat gol Prancis di fase gugur, tidak ada pemain lain yang memiliki lebih dari dua.



- Didier Deschamps adalah pelatih pertama dalam sejarah Prancis yang mencapai final dalam dua turnamen besar (Piala Eropa 2016 dan Piala Dunia 2018).



- Blaise Matuidi memenangi enam tackle melawan Belgia, pemain Prancis terakhir yang memenangkan lebih banyak dalam pertandingan Piala Dunia adalah Didier Deschamps vs Italia pada 1998 (9).







(KRS)