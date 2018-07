Southgate: Inggris Belum Berada di Puncak Performa

Pelatih Timnas Inggris, Gareth Southgate, mengaku bangga dengan penampilan skuatnya meski gagal meraih peringkat ketiga Piala Dunia 2018. Bahkan, menurutnya finis di empat besar sudah lebih dari bagus untuk skuat muda The Three Lions.Inggris harus takluk dari Belgia untuk kedua kalinya di Piala Dunia 2018. Kekalahan 0-2 pada Sabtu 14 Juli di Saint-Petersburg Stadium tadi malam membuat mereka gagal mendapat hadiah hiburan juara ketiga.Meski begitu, Southgate melihat banyak hal positif dari pencapaian Inggris di Piala Dunia. The Gaffer merasa skuatnya pantas mendapat banyak pujian."Kami sangat kompetitif di setiap pertandingan. Kami menunjukkan banyak kemajuan yang kami butuhkan. Pujian besar untuk para pemain karena mereka layak mendapat setiap pujian saat mereka pulang," kata Southgate dikutip Dailymail.Southgate menilai kekalahan dari Belgia terlihat jelas dari perbedaan jam terbang kedua skuat. Ia juga mengatakan performa Inggris saat ini masih bisa jauh berkembang."Finis di empat besar mungkin masih di atas posisi kami saat ini. Kami belum sama sekali mendekati puncak, kami sadar itu," ujar Southgate."Anda lihat saja jumlah penampilan para pemain Belgia dan usia skuatnya. Mereka sudah di puncak mereka, ini benar-benar turnamen besar mereka," sambungnya.Penurunan performa Inggris terlihat dari produktivitas gol lini depan mereka. Harry Kane yang berada di urutan pertama topskorer bahkan gagal mencetak gol pada tiga laga terakhir.(FIR)