Hadapi Belgia, Inggris Bakal Mainkan Skuat Terbaik

: Pelatih timnas Inggris Gareth Southgate mengatakan tidak akan melakukan perubahan besar pada starting line-up melawan Belgia. Ia menegaskan ‎The Three Lions akan bermain menyerang untuk mendapatkan medali di Piala Dunia 2018.Inggris terhempas dari semifinal Piala Dunia 2018 setelah ditaklukan 1-2 (extra time) oleh Kroasia pada Kamis 12 Juli dini hari WIB tadi. The Three Lions terpaksa meredam jargon It's Coming Home yang sempat membuat harapan besar.Saat ini, Inggris masih punya kans untuk meraih peringkat ketiga di Piala Dunia 2018. Pada babak itu, tim besutan Southgate tersebut dijadwalkan menghadapi Belgia.Southgate mengaku hanya akan melakukan beberapa perubahan yang harus dilakukan akibat cedera pemain. Namun ia tidak berencana untuk melakukan perubahan yang sama seperti ketika Inggris bermain melawan Belgia di babak grup, ketika kedua tim sudah memastikan lolos ke babak berikutnya."Semua pemain ingin bermain tetapi kadang itu bukan keputusan yang baik. Ini tidak akan sama dengan starting line-up saat melawan Kroasia, mungkin kami akan melakukan sedikit perubahan," kata Southgate."Kami memiliki motivasi tinggi untuk bermain. Kami memiliki kesempatan untuk memenangkan medali di Piala Dunia. Ada banyak motivasi bagi kami dan Belgia pernah mengalahkan kami, jadi kami juga ingin membicarakan hal itu," tambahnya.Kemungkinan ada tiga pemain Inggris yang diprediksi akan absen melawan Belgia. Kieran Trippier, Kyle Walker, dan Jordan Henderson diragukan tampil dalam laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2018.Pertandingan perebutan pringkat ketiga antara Inggris kontra Belgia akan belangsung di Saint-Pertesburg, Sabtu 14 Juli malam hari. (Sky Sport)(ACF)