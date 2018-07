Bintang Laga: Samuel Umtiti, Pemain Pembeda

Samuel Umtiti menjadi pemain pembeda dalam laga Prancis vs Belgia, Rabu 11 Juli dini hari WIB. Sundulannya membawa Les Blues ke final Piala Dunia 2018.Setelah tak banyak disorot kiprahnya di Piala Dunia, Umtiti bermain bagus dalam laga semifinal kontra Belgia. Bermitra dengan Raphael Varane di jantung pertahanan, dia tampil lugas menahan setiap serangan Red Devils.Bek yang bermain di Barcelona ini beberapa kali melakukan intersep penting untuk menghalau serangan. Dia bahkan sampai merelakan mukanya tergebok bola untuk menghentikan serangan lawan.Dia berhasil mencetak gol pada menit ke-51. Tendangan sepak pojok Antoine Griezmann ke tiang dekat gawang Belgia, berhasil ditanduknya dan dia mengalahkan Marouane Fellaini dalam berduel yang notabene lebih tinggi.Bek Barcelona itu tercatat hanya satu kali absen di Piala Dunia tahun ini. Dia saat itu diistirahatkan dalam laga terakhir Grup C melawan Denmark. Selebihnya, dia selalu dimainkan Didier Deschamps.Hebatnya lagi, Umtiti berhasil memecahkan rekor milik Just Fontaine yang sudah bertahan selama 60 tahun. Dia menjadi pencetak gol termuda Prancis di babak semifinal Piala Dunia dengan 24 tahun, 7 bulan, dan 26 hari.Nilai: 7,86Tembakan: 1Penguasaan bola: 3,6 persenOperan sukses: 83 persenDuel area: 1Gol: 1(KRS)