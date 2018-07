Susunan Pemain Swedia vs Inggris: Menanti Duet Kane-Sterling

Samara: Timnas Inggris tidak melakukan perubahan kala bersua Swedia pada babak 8 besar Piala Dunia 2018. Harry Kane tetap diduetkan dengan Raheem Sterling, sementara trio bek Kyle Walker, John Stones, dan Harry Maguire masih dipercaya mengawal lini belakang.



Swedia yang lolos ke babak 8 besar usai mengalahkan Swiss kembali menerapkan formasi 4-4-2. Elbin Ekdal tetap dipercaya Janne Andersson sebagai jenderal di lini tengah.



Bermainnya Dele Alli cukup melegakan buat suporter The Three Lions. Sebab, sebelumnya diberitakan kalau gelandang Tottenham Hotspur itu mengalami cedera, sama seperti Ashley Young yang pada pertandingan kontra Kolombia ditarik keluar pada babak tambahan.



Gareth Southgate juga masih memberikan kepercayaan kepada Sterling untuk menemani Kane di lini depan. Padahal banyak yang mengkritik winger Manchester City itu karena dinilai tidak pas sebagai rekan duet Kane.



Tembok besar Swedia yang dikawal duet Victor Lindelof dan Andreas Granqvist jelas bukan perkara mudah buat Inggris dalam menggedor pertahanan. Terlebih, masih ada penjaga gawang Ruben Olsen yang tampil ciamik sepanjang turnamen.



Pasukan Tiga Singa juga patut mewaspadai Hans Carl Ludwig Augustinsson, bek kiri Blågult atau Pasukan Biru Kuning yang kerap melakukan overlap. Ia sudah mencatatkan satu gol di Piala Dunia 2018.



Berikut susunan pemain Swedia vs Inggris:



Swedia (4-4-2): Olsen; Augustinsson, Granqvist, Lindelof, Krafth; Forsberg, Ekdal, Larsson, Claesson; Toivonen, Berg



Inggris (3-5-2): Pickford; Maguire, Stones, Walker; Young, Lingard, Henderson, Dele Alli, Trippier; Kane, Sterling



