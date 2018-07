Fakta-fakta Menarik Usai Inggris Gasak Swedia

Samara: Inggris berhasil melaju ke babak semifinal Piala Dunia 2-18 usai menumbangkan Swedia, Sabtu 7 Juli malam WIB. Uniknya, dua gol yang mereka ciptakan lewat sundulan.



Bisa dibilang, Inggris adalah tim dengan paling kuat untuk urusan mencetak gol via sundulan. Kehebatan set piece mereka patut diacungi jempol.



Gol pertama mereka diciptakan oleh Harry Maguire pada menit ke-30. Dia mencetak gol sundulan setelah memanfaatkan umpan sepak pojok.



Gol kedua Inggris tercipta pada menit ke-59. Umpan Jesse Lingard berhasil diteruskan Dele Alli yang lepas dari posisi off side. Ini menjadi gol kelima mereka dari sundulan di Piala Dunia 2018.



Berikut Medcom.id sudah merangkum beberapa fakta menarik lainnya dari laga Swedia vs Inggris:



- Delapan dari 10 gol Inggris di Piala Dunia 2018 dicetak melalui set piece (80%).



- Inggris kebobolan hanya satu gol dari 22 pertandingan Piala Dunia mereka di mana mereka memimpin terlebih dahulu pada babak pertama sebelum hari ini (Menang 17, Imbang 4), dengan kekalahan satu-satunya adalah pertandingan perempat final pada 1970 melawan Jerman Barat.



- Harry Maguire adalah pemain keempat yang mencetak gol pertamanya untuk Inggris dalam pertandingan fase gugur di Piala Dunia, setelah Alan Mullery, David Platt, dan Rio Ferdinand.



- Dele Alli adalah pemain kelima yang berbeda untuk mencetak gol bagi Inggris di Piala Dunia 2018. Ini mnejadi catatan paling banyak dalam satu edisi turnamen (pencapaian sama seperti 1954, 1998, dan 2002).



- Dengan usia 22 tahun 87 hari, Dele Alli adalah pemain termuda kedua yang mencetak gol Piala Dunia untuk Inggris, di belakang Michael Owen (18 tahun 190 hari vs Rumania pada 1998).



- Inggris adalah tim pertama yang mencetak dua gol sundulan melawan Swedia di pertandingan yang sama, dalam sejarah Piala Dunia



- Harry Maguire adalah pemain Leicester City pertama yang mencetak gol dalam sejarah Piala Dunia.



- Gol Alli adalah gol sundulan kelima bagi Inggris sejauh ini di Piala Dunia, lebih dari tim lain!



- Inggris melaju ke semifinal Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah melakukannya pada 1966 dan 1990.



- Inggris mencetak dua gol lewat dua shot on goal dalam laga melawan Swedia.



- Marcus Berg membuat tembakan terbanyak tanpa mencetak satu gol pun di Piala Dunia 2018 (15) dan gagal mengkonversi empat peluang emas.



- Inggris berhasil cetak lima gol lewat sundulan kepala dan ini merupakan yang tertinggi di Piala Dunia sejak Jerman pada 2002.



- Ini adalah pertemuan ke-26 antara Inggris dan Swedia. Inggris menang 9 kali, 9 imbang, dan kalah 7 kali.







