Inggris Gagal ke Final, Mourinho Tetap Beri Pujian

: Inggris dipastikan tersingkir pada babak semifinal Piala Dunia 2018. Kegagalan itu didapat Three Lions usai kalah dari Kroasia dengan skor 1-2, Kamis 12 Juli.Awalnya, Inggris mampu memimpin kedudukan terlebih dahulu berkat gol Kieran Trippier. Namun, Kroasia berhasil mengembalikan keadaan berkat dua gol dicetak Ivan Perisic dan Mario Mandzukic.Namun, Inggris tetap mendapat pujian. Salah satu pujian dilontarkan pelatih Manchester United Jose Mourinho."Inggris punya alasan untuk menangis karena mereka nyaris ke babak final. Tetapi, mereka juga berhak untuk optimistis. Tim meningkat banyak dari penampilan sebelumnya. Ini adalah tim muda, mayoritas pemain akan kembali ke Piala Dunia selanjutnya dengan memiliki banyak pengalaman di level klub," ujar Mourinho.Pada kesempatan itu, Mourinho juga menilai Gareth Southgate sudah menjalankan tugas dengan baik sebagai pelatih Inggris. Ia pun berharap kontrak sang pelatih tetap dilanjutkan oleh Asosiasi Sepak bola Inggris (FA)."Jika saya menjadi bagian dari FA, tidak akan ada keraguan buat saya tetap mempercayakan Southgate dan Steve Holland untuk menangani Inggris sampai ke Piala Eropa dan Piala Dunia berikutnya," kata Mourinho."Para pemain dan skuat, semua orang terlibat di Piala Dunia, memiliki alasan untuk pulang dengan bangga setelah memberikan segalanya dan membuat negara bangga," papar Mourinho.Saat ini, Inggris masih punya kans untuk meraih peringkat ketiga di Piala Dunia 2018. Pada babak itu, The Three Lions akan menghadapi Belgia, Sabtu 14 Juli. (Sky Sports)(ASM)