Jadwal Siaran Langsung Kroasia vs Inggris

: Kroasia dan Inggris akan saling bunuh di babak semifinal Piala Dunia 2018, Kamis 12 Juni dini hari WIB. Kedua tim tentu akan tampil habis-habisan di Stadion Luzhniki demi merebut tiket partai puncak.Luka Modric cs melaju ke semifinal usai mengatasi perlawanan tuan rumah Rusia di babak perempat final. Kroasia berhasil memenangi adu penalti 4-3, setelah sebelumnya bermain imbang 2-2 di waktu normal.Sementara Inggris lolos dari hadangan Swedia di perempat final dengan cukup meyakinkan. Pasukan Gareth Southgate mampu membungkam Swedia yang menjadi salah satu kuda hitam dengan skor 2-0.Asa merebut gelar Piala Dunia pun tampak membayangi kedua tim. Baik Kroasia dan Inggris sedang dalam momentum tepat merengkuh gelar tersebut, karena tengah memiliki generasi emas di skuat masing-masing.Tim Putih-Merah tentunya tak ingin dicap sebagai spesialis semifinal, seperti yang mereka raih pada Piala Dunia 1998 di Prancis. Pun begitu dengan The Three Lions yang tak mau hanya mengandalkan dongeng kemenangan 1966.Namun, untuk meraih gelar tahun ini, siapa pun pemenangnya nanti, harus terlebih dahulu menumbangkan Prancis. Tim Ayam Jantan sudah memastikan satu tempat di final usai menundukkan Belgia 1-0 dini hari tadi.01:00 WIB - Kroasia vs Inggris (Live Trans TV/Trans 7)(REN)