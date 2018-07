Babak I: Belgia Mampu Jinakkan Inggris

: Belgia sementara mampu menjinakkan Inggris pada pertandingan perebutan juara ketiga Piala Dunia 2018, Sabtu 14 Juli. The Red Devils mampu unggul 1-0 hingga turun minum dari The Three Lions di St-Petersburg Stadium.Belgia langsung tancap gas dan membungkam pendukung Inggris di awal laga. Thomas Meunier mampu membobol gawang Jordan Pickford usai memanfaatkan umpan silang Nacer Chadli saat laga baru berjalan empat menit.Serangan cepat Belgia dari sisi kanan tak mampu diantisipasi pertahanan Inggris. Danny Rose yang kedapatan mengawal Meunier pun terlambat mengantisipasi dan membuat Picford harus memungut bola dari gawangnya.Romelu Lukaku mendapat peluang menggandakan keunggulan menit 17 usai mendapat umpan terobosan Kevin De Bruyne. Namun pergerakan striker Manchester United itu mampu dibaca oleh Pickford.Inggris nyaris menyamakan kedudukan saat memasuki menit 23 lewat sepakan Harry Kane. Sayang, posisi striker Tottenham Hotspur yang kurang sempurna membuat bola sepakannya masih menyamping tipis.Para penggawa The Thre Lions pun mampu unggul penguasaan bola 56 persen berbanding 44 persen dari Belgia. Namun, hingga turun minum, Belgia masih mampu menjaga keunggulan 1-0.Belgia (3-4-3): Courtois, Kompany, Vertonghen, Alderweireld, Witsel, Tielemans, Chadli, Meunier, Hazard, De Bruyne, Lukaku.Inggris (3-5-2): Pickford, Stones, Maguire, Jones, Dier, Trippier, Rose, Loftus-Cheek, Delph, Sterling, Kane.(REN)