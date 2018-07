Bungkam Inggris, Belgia Juara Tiga Piala Dunia 2018

: Belgia memastikan diri merebut juara ketiga Piala Dunia 2018 usai membungkam Inggris, Sabtu 14 Juli. The Red Devils memaksa The Three Lions pulang gigit jari setelah memenangi pertarungan di St-Petersburg Stadium dengan skor 2-0.Belgia langsung tancap gas dan mampu unggul cepat saat laga baru berjalan empat menit. Thomas Meunier membobol gawang Jordan Pickford usai memanfaatkan umpan silang Nacer Chadli dari sisi kanan.Inggris nyaris menyamakan kedudukan saat memasuki menit 23 lewat sepakan Harry Kane. Sayang, posisi striker Tottenham Hotspur yang kurang sempurna membuat bola sepakannya masih menyamping tipis.Para penggawa The Thre Lions pun mampu unggul penguasaan bola 56 persen berbanding 44 persen dari Belgia. Namun, hingga turun minum, Belgia masih mampu menjaga keunggulan 1-0.Inggris kembali mendapatkan peluang emas mencetak gol menit 70 lewat aksi Eric Dier. Sayang, sepakan chip yang telah mengelabui Thibaut Courtois masih berhasil disapu Toby Alderweireld.Alih-alih mengejar ketinggalan, gawang Inggris malah kembali dibobol Belgia, kali ini oleh Eden Hazard. Umpan terobosan De Bruyne mampu dituntaskan dengan tenang penggawa Chelsea tersebut lewat sepakan mendatar.Hingga wasit meniup peluit panjang, skor 2-0 bagi kemenangan Belgia tetap bertahan. Hasil ini membuat tim asuhan Roberto Martinez berhak mendapat pengalungan medali perunggu usai laga.Belgia (3-4-3): Courtois, Kompany, Vertonghen, Alderweireld, Witsel, Tielemans, Chadli, Meunier, Hazard, De Bruyne, Lukaku.Inggris (3-5-2): Pickford, Stones, Maguire, Jones, Dier, Trippier, Rose, Loftus-Cheek, Delph, Sterling, Kane.(REN)