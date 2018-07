Absen Dua Tahun, Cazorla Kembali Merumput

1-0 ???? 67' | ¡El público del Mini Estadi en pie! La afición 'grogueta' le brinda una emocionante ovación a @19SCazorla, que entra al terreno de juego en sustitución de @ramirogp6. ¡Vamos, Santi ????! pic.twitter.com/4W53JbeQx8 — Villarreal CF (@VillarrealCF) July 17, 2018

: Dibutuhkan waktu hingga 636 hari buat Santi Cazorla untuk akhirnya bisa kembali bermain sepak bola. Ia tampil sebagai pemain pengganti saat Villarreal bermain imbang 1-1 dengan Hercules.Kisah pemain favorit suporter Arsenal itu sangat berliku. Selama tiga tahun belakangan ini, ia lebih sering berkutat dengan cedera engkel berkepanjangan yang membuatnya absen hingga nyaris dua tahun.Sejak Oktober 2016, gelandang kreatif asal Spanyol itu sudah absen membela The Gunners. Cedera kronis Achilles tendon membuatnya harus melewati 10 operasi terpisah selama kurun waktu 18 bulan.Dokter tim Arsenal pernah mengatakan bahwa Cazorla sudah beruntung bisa berjalan. Kini, ia membuktikan bahwa dirinya masih bisa melakukan lebih dari sekadar berjalan, yakni melanjutkan kariernya di atas lapangan hijau.Gelandang berusia 33 tahun itu sudah tidak lagi berseragam Arsenal. Ia diboyong kembali ke Villarreal, klub lamanya. Cazorla langsung dibawa ke pemusatan latihan dan diikutsertakan dalam sebuah laga uji coba menghadapi Hercules.Sejumlah penonton bertepuk tangan tatkala Cazorla masuk menit 67 menggantikan Ramiro Guerra. Itu menandakan comeback-nya meski bukan di ajang kompetitif.Pekan lalu, Cazorla menyatakan kesiapannya kembali bertarung di kerasnya Liga Spanyol. Ia merasa terlahir kembali setelah tidak bisa berbuat apa-apa selama dua tahun."Merasa seperti pemain sepak bola lagi. Fokus ke depan, dan sambut hari esok dengan lebih antusias lagi," tulis Cazorla di akun twitter-nya.Tim berjuluk The Yellows atau The Yellow Submarines itu merupakan klub profesional pertama Cazorla sekitar tahun 2003. Tahun ini juga menjadi kali ketiganya bagi Cazorla untuk membela Villarreal, sebab ia sukses merangkum 250 pertandingan pada dua kesempatan sebelumnya.(KAU)