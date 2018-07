Gabung Juventus, Can Bermasalah dengan Klopp?

: Emre Can telah resmi menjadi milik Juventus. Ia menerima pinangan Si Nyonya Tua dengan status bebas transfer usai menjalani musim mengagumkan bersama Liverpool.Kepindahannya pun cukup mengejutkan. Pasalnya, pemain 24 tahun itu sebelumnya dikabarkan akan memperpanjang kontraknya bersama Liverpool.Rumor keretakan hubungannya dengan pelatih Juergen Klopp disebut menjadi alasan kepergiannya dari Anfield. Namun, pemain serba bisa itu secara tegas membantah dan mengatakna hubungannya dengan Klopp berjalan baik."Saya bermasalah dengan Klopp? Saya sudah mendengar itu sejak awal. Saya tegaskan saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Klopp. Ia mendoakan saya yang terbaik," ujarnya disadur dari Football-Italia.Ia pun mengatakan siap bermain di posisi mana pun sesuai perintah pelatih Juventus, Massimiliano Allegri. Can memang bisa bermain di beberapa posisi, walau posisi natural eks Bayer Leverkusen sendiri adalah gelandang bertahan."Saya bisa bermain di beberapa posisi, namun saya akan lebih suka bermain sebagai gelandang, namun tetap pelatih yang akan memutuskan. Saya hanya ingin membantu tim ini," sambungnya.Pemain kelahiran Frankfurt itu dikontrak oleh Juventus hingga 30 Juni 2022 mendatang. Can akan tetap memakai nomor punggung 23 di Juventus, seperti yang ia pakai di Liverpool hingga musim lalu.(REN)