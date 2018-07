Alisson ke Liverpool, Kehilangan Besar untuk Roma

Klik di sini: Varane Muak Disamakan dengan Ramos

Menyesali sekaligus merelakan. Itulah apa yang dirasakan pemain sayap AS Roma Diego Perotti setelah mendengar kabar rekan setimnya, Alisson Backer bakal merapat ke Liverpool.Alisson di ambang persemian menjadi penggawa The Reds, usai menjalani musim istimewa bersama Gialorossi. Kiper timnas Brasil itu akan diboyong Liverpool dengan banderol 67 juta poundsterling (Rp1,2 triliun) dari Roma.Kepergiaan Alisson bisa menjadi kerugian besar buat Roma, setelah hengkangnya Radja Nainggolan ke Inter Milan belakangan ini, serta Mohamed Salah ke Liverpool pada musim lalu."Alisson adalah penjaga gawang yang sangat penting bagi kami dan penyelamatannya membuat kami meraih banyak poin dan pertandingan musim lalu, tapi itulah sepakbola," kata Perotti kepada Sky Sport Italia.Kendati demikian, Perotti bisa memahami keputusan Alisson hengkang. Ia juga meyakini kalau Roma juga bisa mencari pengganti kiper berusia 25 tahun itu pada musim baru ini."Saya akan mengatakan bahwa klub tidak pernah bertindak untuk merusak masa depan dirinya sendiri, karena setiap langkah yang dilakukan demi meningkatkan tim secara keseluruhan. Kami akan melihat bagaimana kelanjutannya pada akhir musim," terangnya.Sambil menunggu peresmiannya, Alisson menjadi jawaban keraguan suporter Liverpool pada musim lalu. Dua penjaga gawang The Reds, Loris Karius dan Simon Mignolet kerap melakukan penampilan buruk bersama The Anfield Gang.(FIR)