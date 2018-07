Lagi, Chelsea Pinjamkan Kennedy ke Newcastle

Klub Liga Primer Inggris, Newcastle United resmi meminjam winger Chelsea, Kenedy untuk semusim ke depan. Peminjaman ini akan menjadi periode kedua Kennedy di Newcastle setelah menjalani masa peminjaman sejak paruh kedua musim lalu.Pemain asal Brasil itu mencatatkan 13 penampilan bagi Newcastle musim lalu dan menyumbangkan dua gol serta dua assist. Dia juga mendapatkan penghargaan player of the month bulan Maret."Saya senang dengan minat Rafa Benitez yang menginginkan saya kembali. Saya ingin terus melanjutkan pekerjaan saya di sini untuk musim yang baru," ujar Kenedy kepada situs resmi klub."Saya menerima banyak pesan di media sosial dari fans. Mereka membuat saya merasa diapresiasi, jadi saya ingin datang ke sini untuk musim baru dan memberikan semuanya untuk tim," tandasnya.Manajer Newcastle, Rafa Benitez mengaku senang dengan kedatangan Kennedy. "Saya senang Kenedy kembali bersama kami. Saya yakin seluruh fans senang dengan transfer ini," ujar Benitez kepada situs resmi klub.Pemain berusia 22 tahun itu memulai kariernya di Fluminense di mana dia mencatatkan 31 penampilan dan dua gol sebelum pindah ke Stamford Bridge pada Agustus 2015 silam dan mencatatkan 27 penampilan bersama the Blues dan membukukan tiga gol bersama tim London Barat itu. Ia juga sempat menghabiskan musim 2016/2017 bersama Watford.(ACF)