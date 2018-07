Liverpool dan Roma Sepakati Harga Alisson

Liverpool: Liverpool berada di ambang mendapatkan Alisson Becker. The Reds siap menjadikan kiper asal Brasil itu sebagai penjaga gawang termahal di dunia setelah menyetujui kesepakatan senilai 67 juta poundsterling (Rp1,2 triliun) AS dengan Roma.



Kedua klub telah dalam pembicaraan lanjutan atas penjualan Alisson setelah Liverpool membuat tawaran pembukaan sebesar 62 juta pounds, yang kemudian dipecah menjadi 53 juta pounds (Rp995 miliar) secara tunai di awal dan 9 juta pounds (Rp169 miliar) sisanya dalam bentuk bonus.



Direktur olahrag Roma, Monchi terkenal salah satu negosiator yang paling tanpa kompromi dalam sepak bola. Dia tidak akan pernah melakukan bisnis pada tawaran pertama. Akan tetapi, mereka sekarang telah mencapai titik di mana persyaratannya disetujui.



Liverpool dilaporkan menaikkan tawaran dan siap untuk membayar 58,5 juta pounds (RP1 triliun) di muka ditambah 9 juta pounds sebagai bonus. Roma telah memberi izin bagi Alisson untuk berbicara dengan The Reds tentang pindah ke Merseyside.



Liverpool memiliki kepentingan untuk menyelesaikan transaksi dengan cepat. Pasalnya, Chelsea juga sangat tertarik pada Alisson. Mereka juga sedang mencari kiper baru usai Thibaut Courtois menerima tawaran dari Real Madrid.



Liverpool kini berada di baris terdepan untuk merekrut seorang pria yang dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia dalam posisinya. Ketidakpuasan atas performa Loris Karius membuat The Reds ngebet datangkan Alisson.



Belum ada indikasi kapan dia akan tes medis tetapi Liverpool akan siap untuk bergerak ketika mereka diberi sinyal. (daily mail)







(KRS)