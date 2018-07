Tiga Kelebihan Alisson, Calon Kiper Liverpool

: Alisson Becker selangkah lagi merapat ke Anfield untuk bergabung dengan Liverpool. Ini menjadi kabar baik karena kiper asal Brasil itu memiliki keunggulan atas dua kiper 'utama' The Reds musim lalu, Simon Mignolet dan Loris Karius.Berdasarkan klaim dari media-media internasional, AS Roma menerima tawaran transfer sebesar 66,9 juta pounds. Sebelumnya, proposal senilai 62 juta pounds dari Liverpool ditolak.Goal International bahkan mengutip pernyataan Alisson mengenai kepastian kepindahannya dari Stadio Olimpico menuju Anfield. Disebutkan jika kiper berusia 25 tahun itu sudah pamit dengan pendukung AS Roma."Saya ingin berterima kasih kepada fan Roma. Sekarang adalah waktunya untuk petualangan baru," ujar Alisson.Nominal transfer mencapai 66,9 juta pounds bakal jadi pembelian termahal kedua Liverpool di era Juergen Klopp. Musim lalu, mereka membeli Virgil van Dijk dengan uang mencapai 75 juta pounds, yang sekaligus menjadikan eks Southampton itu sebagai bek termahal dunia.Meski mahal, The Anfield Gang tidak akan kecewa. Sedikitnya ada tiga kelebihan Alisson yang tidak dimiliki oleh Mignolet dan Karius. Berikut Medcom.id merangkumnya:- Akurasi UmpanKendati tugas utama penjaga gawang adalah mencegah bola masuk ke gawangnya, pada era sepak bola modern seperti sekarang ini, mereka dituntut untuk bisa membantu penyerangan dari bawah.Contoh terbaik adalah Marc-Andre ter Stegen dan Manuel Neuer, dua kiper asal Jerman yang masuk kategori kiper modern. Salah satu cirinya adalah memiliki keterampilan dalam hal umpan atau passing.Alisson mempunyai atribut yang bagus menyoal hal tersebut. Musim lalu, ia sukses mengoleksi 79 persen umpan akurat, jauh meninggalkan Karius (67 persen) dan Mignolet (69) persen).- PenyelamatanSalah satu faktor kekuatan Roma musim lalu yakni keberhasilan Alisson mencegah banyak gol masuk ke gawangnya. Berdasarkan catatan BBC Sport, ia meraih 79 persen penyelamatan, terlampau jauh dengan Karius (69 persen) dan Mignolet (59 persen).- CleansheetDari 37 kali penampilannya bersama Roma musim lalu, Alisson berhasil mendapatkan 17 cleansheets. Itu artinya, gawang Roma baru akan kebobolan satu kali dalam dua pertandingan ketika dikawal Alisson.Sementara itu, Karius hanya mencatatkan 10 cleasheet, sedang Mignolet hanya tujuh kali.https://www.medcom.id/pialadunia/akW3Jlak-nobar-rasa-atmosfer-stadion-di-fanzone-spartak-salamdarirusia(FIR)