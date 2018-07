Chelsea Siapkan Pengganti Thibaut Courtois

: Chelsea tengah menyiapkan pengganti jika Thibaut Courtois benar-benar hengkang menuju Real Madrid. Selain Alisson Becker, Petr Cech juga menjadi opsi.Untuk mendapatkan Alisson, The Blues harus bersaing ketat dengan Liverpool. Menurut klaim sejumlah media Italia, AS Roma mematok harga 67 juta pounds, lebih mahal lima juta pounds dari yang disanggupi The Reds.Liverpool masih sangat mungkin melakukan penawaran kepada manajemen Roma dalam waktu dekat ini. Oleh karena itu, Chelsea akan menunggu perkembangan tersebut.Sembari menanti langkah apa yang akan dilakukan Liverpool, manajemen Chelsea juga tengah mencari opsi lain. Ada dua kiper yang disebut-sebut masuk daftar belanja, yakni Cech dan Kasper Schmeichel."Chelsea ingin merekrut kembali Petr Cech jika mereka melepas Thibaut Courtois ke Real Madrid. Mereka juga mengincar kiper Leicester City, Kasper Schmeichel," kata Kaveh Solhekol, jurnalis kawakan Sky Sports."Liverpool telah mencuri start dengan mengajukan penawaran lebih awal kepada Alisson, yang merupakan target utama Chelsea," sambungnya.Cech memiliki masa-masa indah bersama Chelsea. Penjaga gawang veteran berusia 36 tahun itu pernah membela klub London Barat tersebut selama 11 musim sebelum pindah ke Arsenal 2015 silam.(FIR)