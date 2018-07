Adam Alis tak Gentar Persaingan Lini Tengah BFC

Baca juga: Menakar Untung Rugi Juventus Rekrut Ronaldo

Gelandang anyar Bhayangkara FC Adam Alis Setyano mengakui tak gentar dengan persaingan di lini tengah timnya. Ia optimistis mampu mengamankan satu tempat di skuat utama The Guardian, meski harus bersaing dengan sejumlah pemain.BFC saat ini dihuni beberapa nama gelandang kelas wahid. Sebut saja pemain terbaik Liga 1 musim lalu Paulo Sergio, hingga gelandang Timnas Indonesia U-23 Muhammad Hargianto.Namun, hal itu tak membuat nyali Adam Alis ciut. Ia justru menilai situasi tersebut hampir sama seperti yang dialaminya saat masih memperkuat Sriwijaya FC, yang juga banyak memiliki gelandang top."Sama sih seperti di SFC, karena di sini kan banyak gelandang bagus-bagus. Kita bersaing saja, karena selera pelatih juga kan enggak tahu. Yang penting fokus kerja keras di lapangan," ujar pemain 25 tahun tersebut.Ia pun mengakui mentalnya sama sekali tidak merasa jatuh saat pindah dari Laskar Wong Kito dan menjadi anak baru di BFC. Menurutnya, faktor kekerabatan dengan beberapa pemain The Guardian menjadi salah satu kunci menjaga mentalnya tetap stabil."Enggak ada (merasa down) karena sama-sama kenal sih. Kalau pemain yang enggak kenal mungkin ada rasa itu. Tapi kebanyakan kenal, jadi gampang komunikasinya sama teman," tutupnya.Adam Alis didatangkan BFC pekan ini sebelum paruh kedua Liga 1 bergulir. Eks pemain Arema FC itu dikontrak manajemen The Guardian selama enam bulan dengan opsi perpanjangan.(ACF)