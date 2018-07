Kilas Balik: Hattrick Evan Dimas Lukai Thailand

Klik di sini: Luis Enrique Favorit Latih Spanyol

Lima tahun silam di Gelora Delta Sidoarjo, tim nasional Indonesia U-19 mencuri perhatian dengan mengalahkan Thailand pada fase grup B Piala AFF U-19 2013. Ketika itu hattrick Evan Dimas melukai The War Elephant dengan skor akhir 3-1.Indonesia yang sempat takluk 1-2 oleh Vietnam pada pertandingan sebelumnya, mencoba mencari poin penuh untuk bisa lolos ke semifinal. Sulit memang, karena lawan yang dihadapi skuat Indra Sjafri kala itu adalah pemegang gelar terbanyak Piala AFF U-19.Mencoba melupakan kekalahan dari Vietnam, Evan Dimas dan kawan-kawan bermain apik pada laga ini. Indonesia mampu unggul lebih dulu melalui tendangan jarak jauh Evan yang sempat membentur pemain belakang Thailand. Skor 1-0 untuk keunggulan tuan rumah.Tapi Thailand mampu mengubah kedudukan pada pengujung babak pertama, setelah Ratchanon Phunklai mencetak gol balasan melalui sundulannya. Skor 1-1 bertahan hingga turun minum.Pada babak kedua, keadaan 1-1 sempat bertahan hingga 75 menit sebelum akhirnya Evan kembali membobol gawang Thailand yang kala itu dijaga oleh Rattanai Songsangchan. Evan mencetak gol usai bekerja sama dengan baik oleh Maldini Pali. Skor berubah menjadi 2-1.Thailand yang mengejar gol penyeimbang kerap kecolongan dengan serangan balik yang dilakukan tuan rumah. Alih-alih mendapatkan gol tersebut, gawang Thailand justru kembali dibobol.Kali ini Evan Dimas menyempurnakan penampilannya dengan mencetak gol melalui titik putih pada menit ke-90+4. Penalti dilakukan setelah Hendra Sandi Gunawan dijatuhkan pemain Thailand di kotak terlarang. Skor 3-1 bertahan hingga usai.Indonesia pun keluar sebagai runner up setelah mengemas 10 poin. Masih kalah dari Vietnam yang meraih poin sempurna di grup F dengan mengoleksi 15 poin.Menjadi runner up, Indonesia berjumpa dengan Timor Leste yang merupakan juara grup A. Melawan Timor Leste, skuat Indra Sjafri menang mudah 2-0 lewat gol yang dilesakan Ilham Udin Armaiyn dan Muhammad Hargianto. Kemenangan yang membuat Timnas U-19 menuju final untuk menantang Vietnam kali kedua.Indonesia akhirnya keluar sebagai juara, setelah di final mampu mengalahkan Vietnam lewat drama adu penalti. Babak tos-tosan dilakukan setelah dalam waktu normal kedua kesebelasan tak mencetak gol. Garuda Nusantara menang dengan skor 7-6.Kemenangan itu sekaligus menghapus dahaga buat Merah Putih. Sebab ini merupakan gelar pertama untuk Indonesia di ajang Piala AFF U-19. Gelar tersebut terasa istimewa karena diraih di kandang sendiri.Ravi Murdianto; Putu Gede, Hansamu Yama, Fatchu Rohman, Sahrul Kurniawan; Muhammad Hargianto, Zulfiandi, Evan Dimas; Muchlis Hadi, Dinan Javier, Ilham Udin ArmaiynRattanai Songsangchan; Kandanai Thawornsak, Kullachat Jeentanorm, Thumanoon Salee, Montree Promsawat, Ratchanon Phunklai, Chenrop Samphodi, Ratchanat Arunyapairot, Nantawat Kokfai, Chaowat Veerachart, Pisetsut Issarawong(ASM)