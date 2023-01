Lagi Stres Jadi Maba Jurusan Informatika? Intip 5 Tips Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

1. Pahami konsep “SKS”

2. Dalami Bahasa Inggris

3. Paham < Rajin

Diusahakan untuk tidak membolos kelas perkuliahan Selalu duduk di bangku depan Selalu membuat catatan, baik itu di kertas maupun digital Kerjakan dan kumpulkan tugas sesegera mungkin

4. Cari sumber belajar lain di luar kampus

5. Cari tahu roadmap perkuliahan

Jakarta: Menghadapi perkuliahan bukan hal mudah apalagi bagi mereka yang merupakan mahasiswa baru alias maba. Perubahan jadwal kegiatan serta lingkungan perkuliahan yang jauh berbeda dengan sekolah membuat banyak dari maba sering stres.Belum lagi, bagi maba yang mengambil jurusan informatika, baik teknik informatika, ilmu komputer, sistem informasi, dan lainnya karena jurusan tersebut merupakan salah satu jurusan sulit dipelajari. Apakah kalian salah satu maba informatika yang lagi stres menghadapi perkuliahan? Nah artikel ini pas banget untuk kalian dikutip dari laman Kelas Pintar:Kali ini, Medcom sudah merangkum lima tips yang diprakarsai Sandhika Galih, seorang dosen Pengajar dari Departemen Teknik Informatika di Universitas Bandung yang juga seorang Content Creator lho! Tips-tips ini ia simpulkan berdasarkan pengalaman mengajar selama kurang lebih 10 tahun.“Ini merupakan opini atau pendapat saya berdasarkan pengalaman saya mengajar selama kurang lebih 10 tahun juga pengalaman saya menjadi dosen wali atau pembimbing akademik. Jadi, ini adalah hasil dari curhatan mahasiswa -mahasiswa wali saya selama ini.” ujar Sandhika Galih dalam salah satu videonya.Penasaran? Intip tips dibawah ini!Eits… SKS disini bukan berarti Sistem Kebut Semalam ya, Sobat Medcom! Dikutip dari Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, SKS atau Satuan Kredit Semester merupakan “takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu untuk setiap semesternya atau besaran pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi,” atau lebih singkatnya dapat diartikan sebagai berapa banyak waktu kalian sebagai mahasiswa dalam satu minggu.Perlu kalian tahu untuk jenjang S1, kalian harus memenuhi jumlah 144 SKS di mana per semester, kalian harus mengambil 20 sks. 1 SKS di Indonesia terbagi ke dalam 50 menit pembelajaran tatap muka, 60 menit pengerjaan tugas terstruktur dengan 60 menit pembelajaran mandiri, melansir Permendikbud. Dari pembagian tersebut apabila per semesternya kalian menempuh mata kuliah coding sebanyak 6 sks per minggu, maka kalian akan bertemu dengan 300 menit, 360 menit mengerjakan tugas di luar kelas, dan belajar mandiri terkait mata kuliah tersebut selama 360 menit, per minggu.Oleh karena itu, wajar saja kalian merasa perkuliahan padat dengan tugas banyak. Belum lagi kalian harus mengikuti kegiatan atau organisasi perkuliahan. Buat kalian yang merasa gabut atau lelah banget dengan perkuliahan, berarti kalian belum sepenuhnya beradaptasi menjadi seorang mahasiswa.Kalian tahu enggak sih kalau segala sumber literatur utama saat ini, baik dunia IT maupun jurusan lainnya itu berbasis bahasa Inggris? Bahkan berbagai dokumentasi teknologi – bahasa pemograman, framework, library, stake over flower, dan lainnya juga menggunakan bahasa Inggris lho, Sobat Medcom! Oleh karena itu ada baiknya kalian mengasah kemampuan berbahasa Inggris selama kalian masih maba, khususnya dalam melatih skills reading, listening, writing, dan speaking.Tidak hanya itu, dengan memiliki kemampuan berbahasa Inggris akan membuka peluang besar bagi jenjang karir kalian ke depannya, seperti:Punya cita-cita lulus cepat dengan nilai kuliah yang baik dan IPK tinggi? Sebenarnya gampang banget! Kalian patut rajin mengikuti perkuliahan selama tahun pertama karena kalian perlu mempelajari serta memahami materi dasar informatika. Tetapi, bukan berarti paham saja cukup lho, Sobat Medcom.Kalian juga harus rajin mengikuti aturan perkuliahan kampus. Biasanya, pada pertemuan pertama dalam perkuliahan, pengajar akan memberitahu komponen penilaian, seperti bobot tugas, berapa besar bobot UTS dan UAS, dan berapa persyaratan kehadiran, atau syarat-syarat yang harus kalian lampaui.“Sering banget saya punya pengalaman mahasiswa keren banget pemahamannya, jago bikin app, nguliknya kencang, tapi nilainya kurang bagus. Kenapa? Karena bisa jadi mahasiswanya sering bolos karena kuliahnya pagi misalnya, dia enggak ngumpulin tugas karena telat, terus enggak ikut presentasi projek akhir karena bisa saja putus sama pacarnya. Jadi, paham mata kuliah tapi karena enggak mengikuti aturan atau standar dari mata kuliahnya tetap saja nilainya bisa jelek,” ungkap Sandhika Galih mengenai pengalamannya dalam membimbing mahasiswa.Untuk itu, Sobat Medcom sebaiknya melakukan hal-hal berikut ini biar tetap bisa lulus dengan hasil yang memuaskan.Untuk menambah pengetahuan dan mengasah kemampuan to the next level, kalian sebaiknya jangan hanya berpaku pada materi perkuliahan saja ya! Kalian bisa belajar dari video-video di YouTube dengan mengetik keyword materi perkuliahan biar memahami lebih mendalam maksud materi perkuliahan.Kalian bisa coba mengunjungi free open course yang disediakan kampus top IT, seperti Harvard di cs50.harvard.edu atau kalian bisa mengunjungi situs ocw.mit.edu bagi kalian yang ingin mengambil kelas di MIT.Tips satu ini penting banget untuk kalian maba di tahun pertama. Dengan mengetahui alur belajar atau road map, hal ini akan memacu semangat kalian dan memudahkan dalam memperkirakan pelajaran-pelajaran yang kemungkinan akan dipelajari selanjutnya.Buat kalian yang penasaran memperkirakan road map nantinya, bisa mengunjungi situs github di ossu/computer-science. Di situs ini kalian bisa mencari tahu pengantar materi perkuliahan hingga ke bidang lanjutan (advanced). Apabila mau tahu lebih lengkap, Sobat Medcom bisa langsung lihat dari situs roadmap.sh karena website ini paling populer digunakan.Itulah tips jitu yang perlu diketahui bagi Sobat Medcom yang masih menjadi mahasiswa baru di jurusan informatika. Buat kalian yang ingin mengetahui tips lainnya seputar pendidikan, jangan lupa untuk terus mengikuti Medcom ya! (