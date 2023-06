Simak, Ini Perbedaan Personal Statement dan Statement of Purpose untuk Beasiswa

Statement of Purpose





Jelaskan goal masa depan kamu Deskripsikan bagaimana program kuliah ini berpengaruh untuk mencapai goal kamu Sebutkan hal spesifik yang kamu minati dari program ini, seperti materi kurikulum/sistem kuliah/profesor Tunjukan bagaimana profil kamu cocok dengan program yang sedang kamu pilih, termasuk pencapaian yang relevan

Personal Statement

Kisah menarik tentang perkembangan pribadi Hal yang memengaruhi hidup kamu Visi ke masa depan Motivasi lanjut studi dan mendaftar ke jurusan tujuan Ceritakan kekurangan atau tantangan yang berhasil diatasi Gunakan detail seperti nama orang, lokasi, ide, kegiatan, dan perasaan.

Jakarta: Sobat Medcom yang ingin mendaftar beasiswa kuliah ke luar negeri tentu harus menyiapkan beberapa syarat dokumen yang harus dipenuhi, salah satunya membuat esai.Dalam membuat esai terkadang ada banyak istilah yang kerap membuat bingung seperti personal statement dan statement of purpose. Meskipun keduanya sama-sama dikenal sebagai esai untuk pendaftaran ke kampus atau beasiswa, ternyata kedua esai ini berbeda.Lantas apa itu personal statement dan statement of purpose? Yuk simak informasinya berikut ini!Melansir akun Instagram @schoters, statement of purpose merupakan esai yang berisi mengenai latar belakang akademik dan profesional, keterampilan, prestasi, tujuan akademik/karier, dan penjelasan mengenai mengapa program ini menjadi pilihan kamu. Statement of purpose lebih menjelaskan mengenai apa yang kamu lakukan.Dalam menulis statement of purpose, terdapat beberapa hal penting yang ditulis yaitu:Personal statement berisikan mengenai bagaimana kamu mengembangkan minat penelitian, tantangan, atau pengalaman relevan yang kamu punya. Singkatnya, isi dokumen ini akan menjelaskan siapa kamu.Terdapat hal penting yang ada dalam penulisan personal statement, yaitu:Kedua jenis esai ini umumnya ditulis sekitar 1-3 halaman. Nah, itulah perbedaan dari personal statement dan statement of purpose untuk mendaftar beasiswa atau kampus. Jadi, sebelum menulis esai, perlu memahami apa isi yang diinginkan oleh pihak yang dituju ya Sobat Medcom. (