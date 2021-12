Mengenal 3 Kampus yang Menyediakan Prodi Social Work di Amerika

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Program studi Social Work di kalangan mahasiswa Indonesia masih terdengar asing. Pasalnya, di Indonesia hanya ada 30 perguruan tinggi yang menyediakan jurusan tersebut."Sebenarnya Social Work itu jurusan yang berkembang, namun memang kurang dibicarakan di Indonesia. Tapi di Amerika ini sudah sangat familiar," kata Awardee LPDP PK-163, Goei Diana Sulistyaningrum dalam webinar Bincang Karya (BIANKA) seri-23, Study Program Social Work & American Studies, Rabu, 15 Desember 2021.Lulusan Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia (UI) itu pun melanjutkan studinya di Universitas Columbia, Amerika Serikat melalui beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Dia menyatakan, prodi Social Work mengajarkan ilmu, nilai dan kemampuan untuk penguatan keberadaan pekerja sosial."Jadi kita akan mempelajari sosiologi, ilmu politik, ekonomi, psikologi dan bagaimana menghadapi kelas pekerjaan sosial dan memulai pekerjaan sosial yang tentunya ilmu tersebut berguna untuk berkarier menjadi ahli klinik, ahli admin, mengelola kasus, merancang, hingga meneliti pekerjaan di bidang sosial," tuturnya.Dalam acara tersebut dikenalkan pula tiga kampus di Amerika yang menyediakan Prodi Social Work. Asisten Dekan Diversity, Equity, and Inclusion at the Columbia School of Social Work, Karma Lowe menjelaskan jika prodi Social Work merupakan salah satu prodi unggulan di kampusnya."Columbia menawarkan lebih banyak pilihan praktik di prodi Social Work yang dapat membentuk hardskill dan softskill secara berimbang di bidang tersebut," kata Karma.Baca: 15 Jurusan Sepi Peminat di UGM, Peluang Masuknya Gede, loh! Associate Director University of North Carolina for Asia, Kevin W. Fogg menjelaskan prodi social work dikampusnya dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang. Pihaknya pun menawarkan klub pelajar social work agar mahasiswa bisa saling bersinergi mendalamo pembelajaran."Organisasi mahasiswa ini meningkatkan pengalaman mahasiswa secara studi dan menginformasikan mereka tentang pembelajaran, klub, acara, dan aktivitas di kampus dan penunjang akademis lainnya," jelas Kevin.Terakhir, salah satu kampus dengan prodi social work terbaik ialah USC Dornsife College. Dekan di USC Dornsife College, Ambar D. Miller menyebut alumni dari USC dikenal saling berjejaring untuk mendorong lulusan social work di USC untuk segera mendapat pekerjaan."Kita ada alumni club yang bisa mendorong lulusan untuk meraih pekerjaan. Bahkan secara spesifik ada juga klub khusus mahasiswa Indonesia yang memiliki program yang baik untuk program studi ini menjadi para pemimpin atau apapun dari social work," tutup Ambar.