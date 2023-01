13 Situs Lowongan Kerja Terpercaya, Terupdate, dan Gratis

1. Jobstreet

2. LinkedIn

3. Kalibrr

4. Karir.com

5. Glints

6. Indeed

7. Jobs.id

8. KitaLulus

9. Loker ID

10. Teach in Asia Job

11. Urbanhire

12. Qerja

13. Situs Resmi Perusahaan





Jakarta: Melamar kerja bisa dilakukan melalui situs lowongan kerja . Apakah sudah tahu yang terpercaya, ter-update, dan gratis?Persaingan dalam mencari pekerjaan setiap tahunnya semakin ketat. Para lulusan baru bersaing untuk dapatkan pekerjaan dan perusahaan yang sesuai dengan seleranya.Untuk itu situs lowongan kerja hadir untuk mempermudahkan prosesnya. Berikut adalah daftar situs lowongan kerja yang terpercaya, ter-update, dan gratis untukmu.Situs lowongan kerja asal Malaysia yang sekarang telah berusia hampir 26 tahun ini telah memiliki 800 tim yang akan membantu kamu untuk mandapatkan kerja. Selain di Indonesia, kamu juga bisa mencari kerja di negara lainnya melalui situs ini, seperti Malaysia, Filipina, Singapura, dan Vietnam.Telah memiliki 850 juta anggota di lebih dari 200 negara dan wilayah di seluruh dunia, LinkedIn bisa menjadi salah satu situs lowongan kerja yang menjanjikan. Selain mencari pekerjaan, kamu juga bisa memiliki hubungan yang lebih profesional dan mempelajari banyak hal, seperti keterampilan diri, yang dibutuhkan untuk mensukseskan karirmu.Untuk kamu yang ingin mencari pekerjaan, khususnya di Filipina, kamu bisa menggunakan situs ini. Perusahaan teknologi ini memberikan kesempatan untuk orang-orang yang berbakat pada bidangnya untuk bekerja.Ini merupakan portal karir pertama di Indonesia yang telah beroperasi sejak 1999. Bisa dikatakan proses pendafataran yang mudah dan mendapatkan tawarkan kerja langsung dari perusahaan atau instansi menjadi salah satu keunggulan situs lowangan kerja ini.Berdiri di Singapura pada 2015, Glints telah memiliki lebih dari lebih dari 3 juta profesional dan 50.000 organisasi yang akan membantu kamu menemukan pekerjaan terbaik. Glints telah beroperasi di Indonesia, Malaysia, Singapore, Vietnam, Philippines, and Taiwan, untuk sekarang.Dikunjungi lebih dari 300 juta pengujung unik setiap bulannya membuat Indeed menjadi situs lowongan kerja nomor satu di dunia, menurut Comscore. Setiap harinya akan ada jutaan orang yang akan dihubungan melalui situs ini. Indeed dimiliki oleh perusahaan induk Jepang yang merupakan perusahaan publik, yaitu Recruit Holdings Co., Ltd.Untuk kamu yang mencari pekerjaan di bidang finansial dan perbankan, informasi teknologi (IT) dan telekomunikasi, hingga bidang media dan periklanan, dan bidang lainnya, kamu bisa mengunjungi Jobs ID. Situs ini menampilkan pekerjaan secara deskripsi dan kualifikasi individu yang dicari. Hal tersebut menjadikan Jobs,id menjadi portal pekerjaan terbesar di Indonesia dan telah menghubungkan jaringan antar kota, seperti di Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Batam, Medan, Balikpapan, Bali, dan kota-kota besar lainnya.Dengan melakukan verifikasi semua perusahaan yang memasang loker secara teliti dengan menggabungkan teknologi dan tim terdedikasi, bisa dikatakan bahwa KitaLulus jadi salah satu situs lowongan yang aman digunakan. Situs ini memproses lebih dari 3.5 juta lamaran kerja setiap bulan dengan 70 ribu perusahaan yang terdaftar.Sejak kapan kamu tahu istilah loker? Ternyata situs inilah yang menjadi pionir istilah tersebut dan hadir sejak tahun 2007 silam. Lebih dari satu juta orang yang telah percaya menggunakan situs ini untuk mencari pekerjaan.Berfokus pada wilayah Asia, situs lowongan kerja ini telah menghadirkan perusahaan-perusahaan besar hingga perusahaan startup di dalamnya. Teach in Asia memiliki biro iklan bernama Studios yang bisa menghubungkan perusahaan dengan pengguna.Dengan target pengguna yang berasal dari kalangan milenial membuat situs ini berbeda dengan yang lainnya. Urbanhire bisa melakukan pelacakan dan pemilihan kandidat semudah media sosial. Situs ini mengetahui apa yang generasi milenial sukai.Tidak hanya mencari kerja, melalui situs ini kamu bisa mengetahui gaji dari perusahaan=perushaan berdasarkan review para pengguna. Qerja adalah sebuah komunitas yang digunakan untuk berbagi informasi tentang tempat kerja dan gaji, khususnya di Indonesia. Untuk menjaga dan menghargai privasi, maka pengguna yang membagikan informasi akan ditampilkan dalam bentu anonim.Biasanya setiap perusahaan memiliki bagian karir yang digunakan untuk menampilkan lowongan pekerjaan yang tersedia. Kamu bisa mencoba dan langsung menghubungi perusahaan melalui situs resminya.