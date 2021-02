Pakar UNAIR Beberkan 5 Ciri Startup yang Potensial Dilirik Investor

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Setiap perusahaan rintisan atau startup yang muncul perlu mendapatkan investasi untuk pengembangan. Namun sayangnya, tidak semua startup berhasil dilirik investor untuk mendapatkan pemodalan.Koordinator Ketua Bidang Inkubator Bisnis dan Teknologi, Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inovasi (BPBRIN) Universitas Airlangga (UNAIR), Achsania Hendratmi menjelaskan, bahwa startup merupakan sebuah organisasi yang berdedikasi untuk menciptakan sesuatu yang baru, di bawah kondisi ketidakpastian yang ekstrem.Ketidakpastian tersebut dapat berupa ide yang out of the box, pendanaan awal yang sulit, atau produk yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Startup dapat disebut juga sebagai perusahaan pemula atau rintisan.Startup tidak hanya berbasis teknologi, dapat juga berbasis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) seperti produk kuliner, layanan salon, atau barbershop. Namun secara umum, saat ini startup identik berbasis inovasi dan teknologi atau disebut juga dengan startup berbasis teknologi.Teknologi yang dimaksud juga tidak hanya berupa teknologi informasi (IT) saja, namun juga dapat berupa machine learning, artificial intelegent, ataupun teknologi tepat guna.“Jadi, perlu dibedakan mana startup yang berbasis inovasi teknologi dengan startup yang mengarah ke UMKM,” jelas dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UNAIR ini, Senin, 8 Februari 2021.Baca juga: Pakar UNAIR Bocorkan Resep Merintis Startup dan Cara Validasi Ide Seiring berjalannya waktu, startup perlu mendapatkan investasi untuk pengembangan perusahaan. Dalam meyakinkan investor untuk menaruh uang tentu tidaklah mudah. Karenanya, Achsania menjelaskan bahwa terdapat lima ciri startup yang baik dan menjanjikan untuk para investor menanamkan modal.Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan layanan atau produk yang ditawarkan oleh startup. Bagaimana layanan atau produk tersebut dapat bersaing di pasar lokal maupun regional.“Dengan kata lain, produk startup telah mampu menembus pasar dengan baik, mampu menghantarkan value sesuai dengan target customer-nya,” lanjutnya.Kemudian, terkait dengan potensi bisnis untuk berkembang dan menguasai pasar yang lebih besar. Selain melihat potensi bisnis, juga perlu dilihat respons pasar terharap produk atau layanan. Hal tersebut karena menurutnya, jika ide produk sangat bagus namun tidak mendapat respons pasar atau tidak mendapatkan hati pasar, maka akan sulit untuk berkembang.Menurut Achsania, originalitas bisnis adalah terkait dengan memberikan sesuatu yang baru untuk memecahkan masalah. Sesuatu yang baru tidak harus kemudian benar-benar baru. Dapat juga sesuatu yang sudah ada, namun bisa memberikan nilai yang lebih baik daripada pemain sebelumnya.Chief of Officer (CEO) perusahaan startup memiliki peran yang penting dalam membuat startup tersebut baik dan menjanjikan. CEO startup harus seseorang yang visionaris sekaligus dapat membuat perencanaan. CEO bahkan harus memiliki banyak scenario contingency (skenario darurat) untuk menghadapi sesuatu yang bisa berubah setiap saat.“Selain itu, struktur pengelolaan manajemen bisnis dan strategi di dalam startup juga perlu untuk diperhatikan,” lanjutnya.Pendiri dan anggota startup seringkali menjadi poin terpenting bagi investor atau venture capital untuk menilai sebuah startup tersebut potensial atau tidak. Hal yang paling penting adalah terkait dengan komptensi, pengalaman, serta cara kerja tim.“Kemampuan tim untuk agile (tangkas) dan terus belajar menjadi hal yang penting,” pungkasnya.(CEU)