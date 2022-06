Intip Bocoran Pertanyaan Wawancara Kerja di Kedubes AS Beserta Cara Jawabnya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kedutaan Besar Amerika Serikat (Kedubes AS) di Jakarta merupakan salah satu instansi yang sering membuka lowongan kerja. Layaknya perusahaan lain, proses rekrutmen di Kedubes AS juga melewati sejumlah tahapan, tidak terkecuali wawancara kerja Pada tahap ini, perekrut biasanya mengajukan sejumlah pertanyaan dalam bahasa Inggris. Salah satunya adalah ‘tell me about yourself’, atau dalam bahasa Indonesia berarti ‘ceritakan tentang diri Anda’.“Jadi, sebenarnya ada rumus untuk menjawab pertanyaan ini dengan benar,” ungkap salah satu staf Kedubes AS, Jason Johnson, dikutip dari akun Instagram @usembassyjkt, Jumat, 10 Juni 2022.Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pelamar cukup menceritakan tentang peran dan tanggung jawab dari posisi pekerjaan yang diemban sebelumnya. Beri gambaran singkat mengenai riwayat pekerjaan yang relevan dengan posisi yang dilamar.Pelamar tidak perlu memaparkan jawaban yang bersifat personal, seperti status pernikahan, alamat rumah, silsilah keluarga, dan sebagainya. Dengan kata lain, cukup menjawab dengan membeberkan pengalaman di kehidupan profesional.Agar lebih mudah dipahami, berikut adalah contoh jawaban dari pertanyaan ‘ceritakan tentang diri Anda’ yang benar:“Saya bekerja sebagai jurnalis selama 6 tahun di kantor media besar. Saya telah sukses mewawancara para pemimpin pemerintahan, dan juga para pemimpin politik.”Itulah salah satu pertanyaan yang bakal diajukan perekrut saat proses wawancara di Kedubes AS, beserta jawabannya. Tak kalah penting, usahakan menjawab pertanyaan tersebut dengan penuh percaya diri agar terlihat meyakinkan.Baca juga: Pertamina Hulu Rokan Buka Lowongan Magang untuk Fresh Graduate asal Riau, Cek di Sini