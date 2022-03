Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Menganggur setelah lulus, kerap menghantui wisudawan. Sebagian besar mahasiswa yang telah lulus studi perguruan tinggi, punya keinginan besar untuk langsung mendapat pekerjaan.Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Kerajaan Inggris merangkap Irlandia dan International Maritime Organization (IMO) Desra Percaya punya 12 tips cepat dapat kerja setelah lulus.Alumnus Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga ( Unair ) itu mengatakan lulusan harus memiliki jiwa anitipatif, adaptif, dan kreatif. Kedua, lulusan juga harus amanah, jujur dan tanpa pamrih dalam melakukan sesuatu."ketiga, lulusan mesti peka terhadap sekitar. Selanjutnya para lulusan tak boleh menjadi pribadi yang sombong. Kelima lulusan harus memiliki curiosity yang tinggi," kata Desra dalam Pembekalan Calon Wisudawan Periode Maret 2022 dikutip dari laman unair.ac.id, Senin, 7 Maret 2022.Keenam, lulusan mesti memiliki kemampuan menulis dan berbicara to the point. Lulusan juga harus memiliki pemikirian sistematis dan berpikir dua hingga tiga langkah ke depan.Lulusan juga diminta tidak hanya terpaku pada bidang ilmu yang dipelajari di perkuliahan. Lulusan juga harus memiliki kemampuan interpersonal dan intrapersonal."Sepuluh, mengembangkan hobi untuk mempertajam otak, sebelas, think big dan terakhir, menjaga kesehatan. If you want to be respected by others, try to get the highest possible education,” jelas Desra.Desra menyebut lulusan juga mesti membangun CV dan LinkedIn yang baik. Dia juga membeberkan cara memilih lingkungan kerja.Menurut Desra, sudah sepantasnya pekerja menyesuaikan lingkungan pekerjaan dan bukan malah sebaliknya. Namun, tetap ada nilai-nilai dasar yang harus dipegang sesuai kepercayaan masing-masing.“Ijazah memang diperlukan, tetapi yang diserap dunia kerja adalah kemampuan. You have to be different from others,” kata Desra.Baca: