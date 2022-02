Kuliah di Estonia dapat Beasiswa dan Uang Jajan dari Dora Plus Scholarship

Daftar universitas mitra

Estonian University of Life Sciences Estonian Academy of Music and Theatre Estonian Business School TalTech University Tallinn University University of Tartu Estonian Entrepreneurship University of Applied Sciences Euroacademy Estonian Academy of Arts

Kualifikasi penerima beasiswa

Mahasiswa asing pascasarjana full-time di Estonia selama satu tahun akademik

Mahasiswa asing jenjang doktor full-time di Estonia selama satu tahun akademik

Mahasiswa doktoral yang berkunjung ke Estonia untuk studi jangka pendek atau penelitian (1-10 bulan)

Tidak memiliki kewarganegaraan Estonia

Mahasiswa yang tidak pernah tinggal di Estonia lebih dari satu tahun dalam tiga tahun ke belakang, kecuali Mahasiswa di jenjang S3 yang sudah berkuliah dan menyelesaikan studi S2 di universitas Estonia

Rincian nominal beasiswa

Berikut adalah rincian biaya perjalanan berdasarkan jarak antara titik keberangkatan dan tujuan:

Waktu mendaftar beasiswa

Jakarta: Bagi Sobat Medcom yang ingin melanjutkan pendidikan pascasarjana (S2) atau doktoral (S3) di Estonia , kini tak perlu khawatir soal biaya hidup di sana. Sebab, Dora Plus Scholarship menawarkan beasiswa yang sudah dilengkapi dengan tunjangan hidup.Dora Plus Scolarship merupakan program beasiswa dari pemerintah Estonia yang sudah berlangsung sejak 1 Agustus 2015 hingga 31 Mei 2023. Penerima beasiswa ini akan memperoleh tunjangan biaya transportasi sebesar 350 Euro untuk mahasiswa S2, dan 1.100 Euro untuk mahasiswa S3.Tertarik untuk mendaftar program Dora Plus Scholarship? Simak penjelasan berikut ini yang dilansir dari laman EHEF Indonesia.Untuk mahasiswa pascasarjana, beasiswa diberikan untuk satu tahun akademik perkuliahan atau selama 10 bulan sekaligus. Nominal per bulannya ialah 3.250 Euro. Beasiswa ini didedikasikan untuk tunjangan hidup selama berkuliah di negara Eropa bagian utara itu.Baca juga: Beasiswa IFA Paris 2022 Dibuka, Gratis Kuliah Fashion S1 dan S2 di Prancis Adapun untuk mahasiswa doktoral, beasiswa yang diberikan adalah sebesar 1.100 Euro. Jumlah tersebut terdiri atas tunjangan doktoral sebesar 660 Euro dan beasiswa akademik sebesar 440 Euro. Selain itu, akan ada biaya tunjangan transportasi yang nominalnya disesuaikan dengan jarak antara Estonia dan tempat tinggal penerima beasiswa.Dok. Ehef.idDora Plus Scholarship merupakan beasiswa yang baru diberikan setelah calon mahasiswa menerima Letter of Acceptance dari salah satu universitas mitra. Oleh karena itu, batas waktu pendaftarannya berbeda, tergantung jadwal di setiap universitas.Meski demikian, umunya pendaftaran dibuka pada bulan Juni dan September. Sobat Medcom bisa memastikannya kembali dengan mengunjungi website masing-masing kampus, mumpung waktunya masih cukup nih!