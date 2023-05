Kumpulan Ucapan Hari Buruh, Cocok dijadikan Caption Media Sosial

Ucapan Hari Buruh 2023

(SUR)

Jakarta: Hari Buruh Sedunia atau May Day diperingati setiap 1 Mei. Untuk turut merayakan hari yang ditetapkan dari momen bersejarah bagi buruh ini, Anda dapat memberikan ucapan Hari Buruh kepada sesama pekerja atau dijadikan caption media sosial Hari Buruh adalah bentuk solidaritas para pekerja dalam rangka memperingati Kerusuhan Haymarket di Chicago, Amerika Serikat, pada 1886. Kerusuhan itu bermula dari aksi demonstrasi buruh di Amerika Serikat yang melayangkan protes terkait waktu kerja 18 jam per hari.Sejak 1 Mei 2013, tepatnya pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) , Hari Buruh ditetapkan sebagai hari libur nasional. Pada hari tersebut pekerja di Indonesia biasanya memperingati Hari Buruh dengan berkumpul untuk menyuarakan aspirasi serta menuntut hak-haknya melalui aksi unjuk rasa.Untuk turut menyemarakkan hari bersejarah ini, Anda dapat memberikan ucapan Hari Buruh 2023 kepada sesama pekerja atau menuliskannya sebagai caption di media sosial. Berikut ini contoh ucapan yang bisa digunakan:1. It’s May, 1st! Happy Labour Day!2. Selamat Hari Buruh Internasional 2023! Tetap semangat bekerja dengan hati yang bahagia.3. Selamat Hari Buruh 2023! Ini adalah hari untuk pekerja yang tak pernah menyerah dan selalu giat bekerja.4. Serukan dengan lantang bahwa pekerja buruh di seluruh dunia sangat layak dihormati atas kerja kerasnya. Selamat Hari Buruh 2023!5. Hari Buruh menjadi pelajaran terbaik betapa pentingnya menghargai karya dan pekerjaan orang lain. Happy May Day!6. Happy May Day, everyone! Semoga tanggal 1 Mei di tahun ini dapat memberi kehangatan dan rasa nyaman yang lebih baik bagi para pekerja buruh di seluruh penjuru dunia!7. Memiliki hidup yang sejahtera dan layak adalah hak semua orang, buruh yang bekerja, pedagang yang membuka kios di pinggir jalan, maupun para pengusaha dermawan! Selamat Hari Buruh 1 Mei 2022.8. Bekerja dari hati dan menuangkan ide dari pikiran yang murni adalah kunci keselarasan untuk mencapai rasa bahagia dalam bekerja.9. Selamat Hari Buruh Internasional! Di momen yang sakral ini, mari renungkan perjuangan para buruh untuk melawan dan mendapatkan keadilan dalam sebuah pekerjaan.10. Hari Buruh ditandai dalam kalender hanya satu tahun sekali, tepat pada 1 Mei. Namun, rasa hormat dan ucapan terima kasih pada para pekerja harus digaungkan setiap hari!11. Buruh yang tekun dan pengusaha yang dermawan adalah ciri negara terbuka. Selamat Hari Buruh Internasional 2023!12. Buruh berpeluh untuk harapan hidup lebih baik bagi diri dan keluarga, sejahterakan buruh dan lindungi hak-haknya. Happy Labour Day!13. Kebebasan sejati terletak pada kerja keras. Istirahat memiliki arti dalam ketekunan. Selamat Hari buruh Internasional 2023.14. Kesejahteraan buruh merupakan cerminan dari kepedulian pemerintah terhadap rakyatnya. Selamat Hari Buruh 2023.15. Peran para pekerja buruh di seluruh dunia tidak dapat ditanggalkan oleh siapa pun. Mereka bekerja tanpa menghiraukan waktu dan musim demi membawa kenyamanan bagi banyak orang. Happy Labour Day!