Pendaftaran SINGA Masih Dibuka, Beasiswa Fully Funded Tanpa Batasan Umur

Tentang Beasiswa SINGA

Persyaratan Dokumen

Paspor aktif Foto paspor terbaru Transkrip nilai S-1 Transkrip nilai S-2 (jika ada) Ijazah/SKL S-1 Ijazah/SKL S-2 Dua surat rekomendasi GRE/IELTS/TOEFL/SAT I & II/GATE (opsional)

Cakupan Besiswa SINGA

Biaya kuliah

Tunjangan bulanan sebesar S$2.200 (akan bertambah menjadi sebesar S$2.700 jika lulus Ujian Kualifikasi)

Tiket pesawat untuk 1 kali penerbangan sebesar S$1.500

Tunjangan penyelesaian sebesar S$1.000

Alur Pendaftaran

Menentukkan proyek penelitian dan dosen pembimbing yang ingin dipilih Maksimal memilih tiga proyek dari beberapa pilihan yang tersedia Jika memiliki rencana penelitian sendiri, hubungi dan diskusikan penelitian tersebut dengan calon pembimbing yang berkaitan dengan bidangnya. Menyiapkan proposal penelitian. Proposal penelitian sangatlah penting karena dengan ini calon pembimbing akan menilai seberapa layak seorang mahasiswa menjadi bagian dari proyek penelitian mereka. Apabila membutuhkan bantuan untuk merancang proposal penelitian yang baik, jangan ragu untuk menghubungi konsultan expert Schoters. Melakukan pendaftaran online dan melengkapi dokumen di laman berikut

Periode Pendaftaran

Jakarta: Pendaftaran beasiswa Singapore International Graduate Award (SINGA) masih dibuka hingga 1 Juni 2022. Beasiswa ini merupakan salah satu beasiswa yang tidak mencantumkan batas usia dalam persyaratannya.Dalam menentukan negara tujuan study abroad, beberapa di antara kita mungkin akan mencari negara yang tidak terlalu jauh dari Indonesia karena pertimbangan kemiripan budaya, iklim, atau kemudahan akses pulang. Jika demikian, studi di Singapura adalah jawaban yang tepat! Negara tetangga satu ini memang sudah tidak diragukan lagi kualitas pendidikannya.Bahkan dua universitas unggulan Singapura yaitu National University of Singapore (NUS) dan Nanyang Technological University (NTU) tercatat sebagai salah satu universitas terbaik di dunia. NUS dan NTU masing-masing menempati peringkat 11 dan 12 menurut QS World University Ranking 2022.Dikutip dari laman Schoters, salah satu beasiswa yang memfasilitasi kamu untuk kuliah di dua universitas tersebut adalah Singapore International Graduate Award (SINGA).Singapore International Graduate Award (SINGA) merupakan program beasiswa kolaborasi dari Agency for Science, Technology, and Research (A*STAR) dengan beberapa universitas ternama di Singapura. Dengan beasiswa ini, mahasiswa internasional berkesempatan untuk menempuh studi S-3 di Nanyang Technological University (NTU), National University of Singapore (NUS), Singapora University of Technology and Design (SUTD), atau Singapore Management University (SMU).Beasiswa ini diperuntukkan bagi mahasiswa S-3 yang memiliki minat penelitian di bidang Biomedical Sciences, Computing and Information Sciences, Engineering and Technology, dan Physical Sciences.Baca juga: Catat! Tanggal Penting Seleksi Beasiswa Pendidikan Indonesia Tanggal penutupan : Juni 2022Kandidat yang terpilih akan menerima pemberitahuan 12 minggu setelah penutupan pendaftaran.