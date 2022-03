Ruangan RS Universitas Airlangga Terproteksi Cat Anti Covid-19, CoFilm+ Inovasi ITS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS ) menyerahkan produk inovasi cat pelapis dan stiker antivirus CoFilm+ kepada Rumah Sakit Universitas Airlangga (RSUA). Hal itu untuk mendukung upaya mencegah penyebaran covid-19 lebih luas.Wakil Rektor IV Bidang Riset, Inovasi, Kerja Sama, dan Kealumnian ITS Bambang Pramujati menjelaskan hasil coating CoFilm+ ini mencakup bagian-bagian yang berpotensi menjadi tempat penularan virus dan bakteri, seperti railing bed, safety grab, keran air, gagang pintu, handle kursi, meja, dan lain-lain. Sebanyak 40 ruangan dan lebih dari 952 item di RSUA telah diproteksi, seperti ruang IGD, ICU, ruang rawat inap, lobi, ruang poli, dan ruang tenaga kesehatan (nakes).Proteksi dalam skala besar ini dapat dilakukan dengan lancar karena dukungan dari Wismilak Foundation. Saat ini, CoFilm+ telah digunakan di puluhan tempat seperti Polda Jatim, Medical Centre ITS, Kantor Wakil Gubernur Jatim, klinik kecantikan, Satu Atap Coworkshare, Tab Hotel Group, dan bermacam tempat lainnya. Produk inovasi CoFilm+ juga telah mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan dengan nomor FR.03.02/VA/07696/2021.Bambang berharap CoFilm Indonesia mengembangankan CoFilm+ tidak berwarna. Sehingga bisa diaplikasikan di mana pun tanpa mengurangi estetika dari benda yang dilapisi dengan CoFilm+.“Berakhirnya pandemi covid-19 tentunya tidak berarti inovasi ini tidak bermanfaat, karena ini dapat terus melindungi manusia tidak hanya dari virus covid-19 namun berbagai virus dan bakteri lainnya,” ujar dia.Co-Founder CoFilm Indonesia Royyan Wafi Pujiyanto menyebut produk tersebut merupakan hasil hilirisasi penelitian ITS di RSUA dan Rumah Sakit Khusus Infeksi. Pihaknya membuat pelapis antimicrobial dengan teknologi Nano Copper (tembaga berukuran nano) yang berbentuk seperti aerosol paint yang warnanya dapat disesuaikan dengan kebutuhan konsumen.Teknologi copper dipilih menjadi teknik utama sebagai bahan aktif karena sifatnya mudah membunuh berbagai virus dan mikroorganisme berbahaya lainnya. Teknologi yang dikembangkan sejak Juni 2020 tersebut telah terbukti membasmi berbagai jenis virus, bakteri, bahkan jamur yang menempel pada permukaan berlapis serta mampu memberikan perlindungan permanen.Penggunaan copper juga merupakan satu-satunya bahan logam yang telah tersertifikasi EPA (Environmental Protection Agency) Amerika Serikat dan telah diuji melalui Institute of Tropical Disease (ITD) Universitas Airlangga serta Nanotechnology and Advanced Material Research Center ITS.Wafi menyebut virus SARS COV-2 di atas permukaan CoFilm+, 90 persen dapat mati di permukaan benda yang diberikan cat pelapis ini dalam waktu 10 menit. Sedangkan 99,9 persen virus dapat mati dalam waktu 1 jam.“Sementara itu, pada permukaan benda tanpa pelapis antivirus ini, virus dapat bertahan lebih dari 24 jam,” tutur dia.Ke depan, CoFilm+ diharapkan tidak hanya melindungi area rumah sakit, namun juga mampu memproteksi sekolah, kantor, bandara, mal, dan fasilitas umum lainnya. Dia berharap produk anak bangsa bisa menjadi solusi yang dapat membantu masyarakat luas dalam mengurangi penyebaran infeksi serta mendampingi masyarakat menjalankan kegiatan sehari-hari meskipun di tengah rentannya penularan covid-19.Tim CoFilm Indonesia juga sangat membuka kerja sama seluas-luasnya bagi berbagai pihak. Kerja sama tersebut dapat berupa uji coba lapisan, preorder jasa coating, partner hilirisasi, maupun kolaborasi lainnya.Serah terima sekaligus peresmian hasil coating CoFilm+ kepada RSUA ini juga dihadiri Direktur RSUA Nasronudin, Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) ITS Fadlilatul Taufany, dan jajaran. Hadir pula Koperasi Property Today Indonesia (KPTI) dan Wismilak Foundation yang diwakili Anastesya Fataraya dan Surjanto Yasaputera.Baca: ITS Kembangkan CoFilm+, Cat Pelapis dan Stiker Antivirus