Dorong Hemat Energi, Guru Besar ITS Teliti Optimisasi di Segala Bidang

Jakarta: Di era ini, Internet of Things (IoT) merupakan fenomena yang sudah diaplikasikan ke seluruh bidang agar dapat meningkatkan efektivitas proses di industri, marketisasi, kewirausahaan, dan lain sebagainya. Hal tersebut mendorong salah satu Guru Besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS ) Totok Ruki Biyanto meneliti peran optimisasi dan pengendalian proses dalam menyukseskan pembangunan manusia dan alam hijau berkelanjutan di Indonesia.Totok menyebut pemanfaatan optimisasi dan pengendalian di segala bidang didorong meningkatnya tuntutan menghemat energi. “Selain itu, permasalahan keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, dan sebagainya dapat memprediksi penyimpangan proses dengan andal,” kata Totok dalam keterangan tertulis, Senin, 21 Maret 2022.Totok menjelaskan optimisasi terdiri dari tiga komponen utama. Mulai dari perumusan permasalahan, model, dan teknik optimisasi. Pemilihan teknik optimisasi didasarkan pada kelas permasalahan optimisasi yang akan dipecahkan.“Kelas optimisasi dibagi menjadi linier, nonlinier, integer, integer campuran, dan program campuran integer nonlinier,” papar dia.Totok mengatakan industri saat ini bersifat besar dan rumit. Sehingga, industri sulit dikendalikan dan cenderung tidak dapat beroperasi konservatif.Di era IoT, pabrik besar masih terdiri dari ratusan pengendali Single Input Single Output (SISO). Dalam hal ini, setiap pengendali bekerja independen dan tidak bergantung pada tindakan pengendali lain.Dia menyebut Advanced Process Control (APC) dapat dipakai untuk mengatasi hal tersebut. APC adalah teknik kontrol mengolah data serta mengorganisasikan berbagai tipe pengendalian proses bersamaan.“APC memiliki manfaat yang besar. Salah satunya meningkatkan efisiensi dan memaksimalkan kapasitas produksi dengan kualitas yang stabil,” ujar Totok.Alumnus doktoral Universiti Teknologi Petronas (UTP), Malaysia tersebut memaparkan terdapat dua macam keilmuan optimisasi, yaitu stokastik dan metaheuristik. Istilah stokastik merupakan kombinasi dari algoritma dan teknik yang menggunakan tingkat keacakan tinggi.Sedangkan, metaheuristik mengandung arti kerangka kerja algoritma tingkat tinggi yang independen, seperangkat, atau mengembangkan algoritma optimisasi heuristik. Terdapat empat algoritma optimisasi yang telah disumbangsihkan untuk masyarakat dunia, yaitu Duelist Algorithm, Killer Whale Algorithm, Rain Water Algorithm dan Mass & Energy Balances Algorithm.“Selebihnya merupakan hak intelektual beberapa perusahaan pemakai,” ucap Totok.Dosen Departemen Teknik Fisika tersebut menuturkan riset ini dilakukan di berbagai bidang perusahaan. Mulai dari perusahaan gas dan minyak bumi, optimisasi unit operasi Plant Wide Control (PWC), riset dan pengembangan industri lain, serta berbagai riset lainnya.“Semua riset tersebut, saya lakukan dengan fokus bidang saya, yakni optimisasi dan pengendalian proses,” tutur profesor ke-148 ITS yang baru dikukuhkan 15 Maret 2022 itu.Totok bercita-cita mereduksi pembuatan limbah pabrik dengan metode dan proses pabrik yang efisien, namun menghasilkan produk berkualitas. Melalui beberapa proses seperti riset dan pengembangan, desain teknologi, optimisasi penjadwalan dan spasial pembangunan, serta optimisasi kondisi operasi.Dia juga berharap ITS sebagai pencetak sumber daya manusia (SDM) berkualitas mampu memanfaatkan sumber daya terbatas untuk kemakmuran bangsa dan manusia pada umumnya. “Kiprah ITS sangat diperlukan dalam menciptakan inovasi ramah lingkungan, marketisasi berbasis IoT, dan kewirausahaan hijau,” tegas dia.Baca: Mahasiswa ITS Sulap Limbah Rumen di RPH jadi Energi Listrik Alternatif