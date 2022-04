Siswa MAN IC Pasuruan Kembangkan Alat Deteksi Orang Asing Serupa CCTV

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Madrasah kembali mengukir prestasi, kali ini berasal dari Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia Pasuruan. Dua orang siswa MAN IC Pasuruan berhasil meraih Gold Award dalam lomba International Youth STEM Tournament.Penghargaan diraih berkat karyanya "Innovation Technology Of Convolutional Neural Network For Improving Computer Laboratoy Security Service At Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Pasuruan. “ Inovasi ini terinspirasi dari terbatasnya tenaga penjaga keamanan di lingkungan MAN Insan Cendekia Pasuruan yang seluas 9,8 ha, dua siswa MAN Insan Cendekia Pasuruan menciptakan sebuah kamera pendeteksi untuk orang asing yang masuk di wilayah tersebut,” ungkap Kepala MAN IC Pasuruan, Syamsul Ma’arif, dalam siaran pers Kemenag, Jumat, 8 April 2022.Kemudian berlanjut dengan munculnya ide membuat pendeteksi karena adanya permasalahan pencurian yang terjadi di MAN IC Pasuruan beberapa bulan lalu. "Sehingga terpikir inovasi ini sebagai solusi atas masalah real yang dihadapi madrasah ," terangnya.Sahil Jibran siswa Kelas X.IPA.1 dan Syaifurrohman Ar Robbai siswa Kelas XI.IPA.2 yang menggagas ide inovasi dan melakukan proyek ini yang secara kebetulan saat itu berbarengan pula dengan agenda lomba International Youth STEM tournament yang diselenggarakan Organitation Centre for STEM Olympiad pada 28 Maret 2022 dengan tema STUDENT POWER PROJECT.Menurut Syamsul, ajang ini merupakan kompetisi inovasi teknologi tingkat Internasional yang diikuti berbagai negara. Kompetisi ini bertujuan untuk memberi wadah kepada pemuda di seluruh dunia yang berminat untuk berkontribusi dalam pengembangan teknologi tepat guna.Lebih lanjut dikatakan bahwa Kompetisi ini terdiri dari Research project, Short science movie teknologi artificial intelligence, Ideas and innovation, Fun experiment dan Robotic.Di bawah bimbingan Adi Sucipto dan Zaidan Fahmi berhasil menyelesaikan Project yang diberi Judul Innovation Technology Of Convolutional Neural Network For Improving Computer Laboratory Security Service at Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Pasuruan (Inovasi Teknologi Convolutional Neural Network untuk Meningkatkan Pelayanan Keamanan Laboratorium Komputer Di Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Pasuruan) untuk kategori Ideas and innovation.Syamsul menerangkan, cara kerja sistem ini menyerupai CCTV yang bisa mendeteksi orang asing dan otomatis merekam data pada komputer. Admin bisa langsung mempelajari data yang masuk.Kamera pendeteksi ini bisa membedakan antara orang asing dengan warga madrasah sendiri. Kamera yang sudah dilengkapi mini PC ini akan memberikan informasi ketika ada gerak gerik mencurigakan termasuk pada saat mengambil barang. Detektor tersambung dengan alarm tanda bahaya.Baca juga: ITB Luncurkan Sabun Natura, Mampu Bersihkan Najis “Setelah wajah orang asing terdeteksi sistem akan ditransformasikan menjadi suara peringatan yang di-setting seperti mengucapkan. Ada Pencuri secara berulang dan secara otomatis akan tersalurkan ke pengeras suara yang sudah terhubung ke beberapa titik di lingkungan madrasah,” ungkapnya.