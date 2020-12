UI Kembangkan 'Corona Go', Aplikasi Edukasi Covid-19 Berbasis Gim

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Tim mahasiswa Laboratorium Product Development and Innovation Departemen Teknik Industri (DTI) Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI) mengembangkan sebuah aplikasi telepon seluler bernama 'Corona Go'. Aplikasi ini dibuat untuk memberikan edukasi covid-19 kepada masyarakat."Kami menggunakan pendekatan game handphone agar dapat lebih mudah memperkenalkan langkah-langkah preventif persebaran covid-19," kata Ketua tim mahasiswa pengembang Corona Go, Almer Hafiz Yusuf, melalui siaran pers UI, Kamis, 24 Desember 2020.Ia mengatakan, pengembangan aplikasi ini berkolaborasi dengan Anoman Studio. Aplikasi dirancang dengan tujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dari berbagai kalangan berkenaan dengan upaya pencegahan penyebaran covid-19, serta memberikan informasi data mengenai angka penyintas covid-19 di Indonesia.Baca: ITS Desain Jembatan Terkuat Di Indonesia Untuk Ibu Kota Baru Ia berharap aplikasi ini mampu mengedukasi masyarakat secara interaktif dan tidak membosankan. Dengan begitu, pengguna aplikasi dapat mengidentifikasi langkah-langkah tepat yang harus diambil pada masa pandemi ini.Aplikasi Corona Go merupakan salah satu wujud dari program pengabdian kepada masyarakat (pengmas) sivitas akademika FTUI. Sekaligus, jadi kontribusi untuk mendukung pemerintah dalam mencegah penularan covid-19."Melalui game, kami memberikan interest dan pengertian dalam mengenai apa yang harus dilakukan dalam skenario-skenario yang dilalui dalam 'Corona Go'," ungkapnya.