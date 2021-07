i-Deora, Kendaraan Urban Ramah Lingkungan Rancangan Mahasiswa ITS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Surabaya: Mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) merancang inovasi desain kendaraan urban yang ramah bagi lingkungan, i-Deora. Rancangan berfokus pada desain kendaraan Electric Compact SUV.Karya ini dirancang Tim Sach-Molina ITS yang beranggotakan Muhammad Haekal Shafi, Ian Reyhan Junior, Fahreza Aji Taruna, Fikriyubi Fertomo, Rhema Agi Magiza, Muhammad Rumi Latif, Fahri Humaidi, Tengku Rafly Rizqulloh, Riqy Rizqyandra, dan Athaariq Ardhiansyah. Karya ini disebut jadi jawaban atas permasalahan kesehatan lingkungan dan tingginya tingkat stres akibat hiruk-pikuk lingkungan urban.Ketua tim Muhammad Haekal Shafi menyampaikan bahwa i-Deora didesain dengan menggunakan kaidah engineering dari sisi mekanik, elektrik, serta desain eksterior dan interior. Dengan begitu, mobil tersebut dapat menjadi kendaraan urban sehari hari."i-Deora dapat menjadi kendaraan pelepas penat di akhir pekan karena aman dan nyaman untuk digunakan," kata Haekal mengutip siaran pers ITS, Jumat, 2 Juli 2021.Baca: Penelitian Terbaru AstraZeneca Klaim Beri Perlindungan Jangka Panjang Desain kendaraan ini dirancang sebagai solusi untuk Indonesia di 2030 atas permasalahan lingkungan yang dihadapi. Tema kendaraan Electric Compact SUV ini merupakan suatu gagasan baru yang belum ada di Indonesia."Melalui karya ini, kami ingin membuat suatu gebrakan terhadap dunia riset kendaraan listrik di Indonesia," ujar mahasiswa angkatan tahun 2017 ini.Menyatukan dua sisi dari segi engineering dan seni dapat berjalan bersama, Tim Sach-Molina ITS merancang agar karya yang dihasilkan dapat unggul dari segala sisi. Perancangan desain ini dilakukan dari segi sasis atau kerangka, body, interior, keamanan mesin, dan sistem power control.Mahasiswa Departemen Teknik Mesin ini melanjutkan, i-Deora dirancang menggunakan kaidah V-shape diagram. Tahap pertama yaitu fase review terhadap literatur yang telah ada, kebutuhan pasar, hingga ide-ide yang berpotensi. Dilanjutkan dengan merencanakan riset terhadap sasaran berkaitan dengan desain tema, model mobil, serta spesifikasi mesinnya.Baca: Anora, Aplikasi Jasa Pengolahan Data Karya Mahasiswa ITS Kemudian, dilakukan pembuatan desain mulai dari konsep, mesin, layouting hingga akhirnya dihasilkan suatu desain akhir. Desain lengkap i-Deora dapat diakses di https://bit.ly/SACH_DEORA_POSTER.Karya ini berhasil menyabet juara 2 kategori desain mobil pada ajang PLN Innovation & Competition in Electricity (ICE) 2021. Menurut Haekal, salah satu juri mengatakan bahwa perancangan kendaraan pada desain karya timnya tersebut sudah detail dan komprehensif dari segala sisi. i-Deora diharapkan telah masuk ke dalam ranah industri, bukan hanya di lingkup perguruan tinggi saja.Tim berharap karya tersebut tidak hanya menjadi setumpuk file desain dan perhitungan saja. i-Deora diharapkan bisa direalisasikan sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas."i-Deora diharapkan dapat menjadi motivasi dan inspirasi bagi para mahasiswa untuk menghasilkan karya-karya kendaraan listrik kreatif bagi Indonesia," ungkapnya.(AGA)