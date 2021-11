Luncurkan Anargya Formula EV Mark 2.0, ITS Siap Bertanding di FSAE Japan 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) kembali menunjukkan eksistensinya di bidang kendaraan listrik. Kali ini, ITS meluncurkan mobil balap formula bertenaga listrik terbaru besutan tim Anargya bernama Anargya EV Mark 2.0.Mobil ini diresmikan langsung oleh Wakil Rektor I Prof Dr Ir Adi Soeprijanto MT di Graha Sepuluh Nopember ITS , Jumat, 12 November 2021. Salah satu tim ITS yang berkonsentrasi di bidang mobil formula listrik ini sebelumnya telah meluncurkan Anargya EV Mark 1.0 pada 2019 lalu.Pada gelaran acara grand launching kali ini, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITS tersebut mengapresiasi karya para mahasiswa ini. “Harapannya, teknologi ini tidak hanya berfokus untuk kompetisi namun dapat berkembang menjadi sebuah perusahaan rintisan,” tuturnya dalam siaran pers, Jumat, 12 November 2021.Sementara itu, Kepala Seksi Pengembangan Talenta Direktorat Kemahasiswaan ITS , Hakun Wirawasista Aparamarta yang juga hadir turut memberikan sambutannya. Ia mengungkapkan bahwa mobil listrik ini adalah jawaban akan tantangan teknologi di masa depan.“Semangat mahasiswa ini harus tetap dijaga untuk membawa perubahan yang lebih baik bagi bangsa ini,” ujar Hakun.Mobil ciptaan tim yang dibawahi oleh Pusat Unggulan Iptek Sistem dan Kontrol Otomotif (PUI-SKO) ITS ini dipersiapkan untuk mengikuti kompetisi Formula Society of Automotive Engineers (FSAE) Japan pada September 2022 mendatang. “Terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung kami baik dari segi dana maupun bantuan fisik,” ucap Pembina tim Anargya ITS, Alief Wikarta.Disampaikan langsung oleh pengemudi sekaligus mechanical manager tim Anargya ITS Kevin Denio Setiawan, bahwa terdapat beberapa pengembangan dari mobil sebelumnya. Perubahan di antaranya adanya tubular frame dengan reliabilitas yang lebih baik, optimisasi motor dan efisiensi baterai, serta optimisasi body and wing untuk aerodinamika mobil yang lebih optimal.“Pengembangan ini membuat mobil dapat melaju hingga 105 kilometer per jam dengan ketahanan baterai mencapai dua jam operasional,” tuturnya.Baca juga: Inclinometer, Alat Pengukur Kemiringan Tanah untuk Industri Inovasi ITS Kevin melanjutkan bahwa Anargya EV Mark 2.0 juga memiliki handling dan suspensi yang lebih stabil dari mobil sebelumnya. Tingkat kenyamanan atau ergonomis mobil telah didesain lebih baik. “Mobil didesain lebih panjang sehingga dapat dikemudikan oleh driver dengan tinggi badan di atas 185 cm,” ujar mahasiswa Departemen Teknik Mesin Industri ITS ini.Pada kesempatan yang sama, Adi Soeprijanto sempat memutari halaman Graha Sepuluh Nopember ITS dengan mengemudikan langsung mobil Anargya Formula EV Mark 2.0. Adi mengungkapkan rasa bahagia sekaligus bangganya kepada Anargya ITS yang telah berjerih lelah membuat mobil ini sejak Februari lalu.“Teruslah berkarya untuk mengharumkan nama ITS dan Indonesia,” ucapnya usai mengendarai mobil formula ini.Terakhir, General Manager Anargya ITS Alifiansyah Yoga Pramono berharap mobil ciptaan timnya ini mampu berkontribusi terhadap kemajuan bangsa dan membawa pulang prestasi dari ajang FSAE Japan 2022. “Semoga teknologi-teknologi yang kami kembangkan dapat memotivasi anak muda lainnya untuk terus berkarya,” pungkasnya.