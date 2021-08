Guru Besar UGM Jelaskan Jenis Terapi Baru Pasien Kanker Rongga Mulut

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Yogyakarta: Kanker rongga mulut masih menjadi persoalan kesehatan dunia. Secara global, sekitar 500 ribu kasus baru kanker rongga mulut terdiagnosis per tahunnya, dan tiga per empat dari kasus baru tersebut berasal dari negara-negara berkembang.Guru Besar Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Universitas Gadjah Mada (UGM) Supriatno mengatakan, pengobatan penderita kanker rongga mulut menggunakan terapi konvensional masih belum menurunkan angka kematian selama beberapa dekade terakhir. Data Global Cancer Statistics 2021 melaporkan angka insidensi dan angka kematian kanker rongga mulut pada tahun 2020 berturut-turut 2,0 dan 1,8."Data tersebut menunjukkan belum adanya perbaikan terapi kanker dan peningkatan ketahanan serta kualitas hidup penderita," tutur Supriatno saat dikukuhkan dalam Jabatan Guru Besar pada bidang Ilmu Penyakit Mulut pada FKG UGM, di Balai Senat UGM, Kamis, 12 Agustus 2021.Ia memparkan pidato berjudul 'Kanker Rongga Mulut: Pentingnya Deteksi Dini dan Novel Therapy Dalam Meningkatakan Kualitas Hidup dan Memperpanjang Usia Penderita'. Ia menjelaskan, jika masih ada banyak kelemahan yang ditemukan pada terapi konvensional dalam pengobatan kanker rongga mulut.Beberapa di antaranya seperti resistensi obat kemoterapi, estetik yang buruk pasca pembedahan, resistensi terhadap radioterapi, efek samping kemoterapi yang tinggi, dan meningkatnya kasus metastasis sel kanker ke organ vital, serta angka kematian yang masih tinggi.Baca: LIPI Teliti Potensi Virus Penyebab Covid-19 dalam Limbah Cair Rumah Tangga Supriatno menekankan perlunya edukasi yang lebih baik kepada masyarakat sebagai upaya pencegahan terjadinya kanker rongga mulut . Edukasi yang diberikan tentang faktor risiko terkait gaya hidup dan peningkatan kesadaran, serta perangkat deteksi dini yang lengkap. Dengan begitu, diharapkan prognosis penyakit menjadi lebih baik dengan terapi yang diberikan tepat, individual dan optimal.Ia menyebutkan pada saat ini telah dikembangkan strategi terapi baru untuk perawatan kanker yang dikenal sebagai Novel Therapy. Ini merupakan terapi pengembangan sistem pengiriman materi genetik atau obat yang canggih dan praktis untuk meningkatkan penetrasi obat dan efisiensi terapeutik. Beberapa jenis perawatan dalam Novel Therapy di antaranya terapi obat tertarget, terapi imun, terapi gen kanker rongga mulut, serta terapi fotodinamik.Supriatno mengatakan terapi baru ini ditujukan meningkatkan ketahanan hidup dan kualitas hidup penderita serta menurunkan angka kematiannya. Terapi tersebut dikembangkan berdasarkan ketidakpuasan para ahli onkologi dunia dalam manajemen terapi kanker selama 10 tahun terakhir."Novel therapy yang terus dikembangkan menjanjikan keuntungan yang sangat besar bagi penderita kanker, khususnya kanker rongga mulut karena lokasi anatomi dan aplikasinya mudah terjangkau," urainya.Baca: Hasil Penelitian UNAIR Terkait Manajemen Covid-19 pada Pasien ARDS Keuntungan novel therapy antara lain efek samping yang sangat minimal, estetik wajah tidak terganggu, tidak ada resistensi obat, dan penyembuhan lesi kanker sangat memuaskan dengan terbentuknya re-epitelisasi tanpa mengorbankan jaringan di sekitarnya dan organ vital di bawahnya.Lalu, tidak ada efek tosik pada jaringan sehat, dapat meningkatkan imun tubuh, aktivitas berbicara-mengunyah dan menelan makanan tidak terganggu, serta tingkat kepuasan penderita terhadap terapi ini sangat tinggi. Dengan begitu, kualitas dan ketahanan hidup menjadi lebih baik.Supriatno memaparkan Novel Therapy dengan berbagai jenis terapinya dapat mengobati lesi kanker yang besar dan kambuhan, serta berdampak minimal pada penderita dalam jangka pendek maupun panjang. Ia mengatakan, ada peningkatan kualitas hidup pascaterapi dengan mengembalikan fungsi tubuh.Lalu, aktivitas keseharian dapat dilakukan secara mandiri dan estetika wajah yang tidak terganggu, mencerminkan kebahagiaan penderita atas keberhasilan perawatan. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas fungsional menjadi lebih baik sehingga memperpanjang usia hidup penderita.(AGA)