Lewat Perhitungan Spesifik, Mahasiswa ITS Bantu Perusahaan Tentukan Harga Tawar

Surabaya: Menjadi seorang mahasiswa di perguruan tinggi tentunya harus mampu berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat. Hal ini membuat beberapa mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya membantu EnP Petro Ltd sebagai perusahaan fiktif dalam menentukan penawaran yang sesuai untuk dua buah ladang marjinal.Mahasis atas nama Ferrel Hamonangan, Kevin Fausta Rajendratama, dan Geniara Abi Ramadito tergabung sebagai anggota dalam sebuah tim yang bernama The Purnomo. Mereka berhasil menjawab tantangan dari Society of Petroleum Engineers (SPE) University of Petroleum and Energy Studies (UPES) India guna membantu EnP Petro Ltd untuk menawar dua buah ladang marjinal.Ketua tim, Anargya Agrapradanandika Anindya Simson, mengatakan bahwa berdasarkan pandangan energi global maka sumber energi utama pada sebagian besar negara saat ini masih berasal dari energi konvensional seperti minyak dan gas. Meskipun begitu, sumber energi tersebut suatu saat pasti akan habis.Baca: Mahasiswa UMM Buat Sarung Tangan Pencegah Kecelakaan Kerja Makanya, salah satu cara terbaik untuk membantu memenuhi kebutuhan minyak dan gas bumi adalah dengan mengeksplorasi ladang-ladang marjinal. "Hal inilah yang membuat EnP Petro Ltd telah memutuskan untuk menawar dua ladang marjinal untuk ditempatkan," ujar Argi, sapaannya, mengutip siaran pers ITS, Kamis, 11 Februari 2021.Argi mengungkapkan untuk memenangkan ini, EnP Petro harus menghasilkan kerangka penilaian yang sesuai dan mencakup nilai dasar. Tidak hanya itu, mereka juga harus memperhatikan aspek sensitivitas."Sensitivitas yang dimaksud tersebut seperti operating expense (opex), modal, produksi, dan harga," jelasnya.