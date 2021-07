Mahasiswa ITS Ciptakan Jokeen.id, Startup Jasa Pengembangan IoT

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Surabaya: Dua mahasiswa Departemen Teknik Mesin Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) mendirikan sebuah startup jasa yang bergerak di bidang engineering bernama Jokeen.id. Ide startup ini muncul melihat besarnya peluang Internet of Things (IoT) dalam Revolusi Industri 4.0.Dua mahasiswa ITS pendiri Jokeen.id yakni Puguh Pambudi dan Muhammad Husnir Rahman, mahasiswa angkatan 2018. Keduanya sudah merintis startup ini sejak 2020.Chief Executive Officer (CEO) Jokeen.id Puguh Pambudi mengungkapkan bahwa saat ini startup mereka telah memiliki empat anggota tim lain. Mereka ialah Pebiria Vorenza (Teknik Industri ITS), Gusfatul Mukhairiq (Teknik Biomedik ITS), Ayu Auliya (Teknik Lingkungan ITS), dan satu mahasiswa dari Teknik Elektro Universitas Brawijaya (UB) yaitu Mohammad Fahri Ferdiansyah.Puguh menjelaskan, berdirinya Jokeen.id dilatarbelakangi oleh ambisinya dalam mengembangkan produk mekatronika bagi para penggiat industri di Indonesia."Kami merasa beberapa industri kecil kerap kesulitan dalam merealisasikan ide di bidang IoT, untuk itu kami hadir sebagai solusi atas permasalahan ini," kata Puguh, mengutip siaran pers ITS, Senin, 5 Juli 2021.Baca: i-Deora, Kendaraan Urban Ramah Lingkungan Rancangan Mahasiswa ITS Puguh menambahkan, Jokeen.id merupakan jembatan antara klien yang ingin mewujudkan suatu produk namun belum memiliki resource dengan mahasiswa yang mempunyai skill tapi belum memiliki media untuk mengembangkannya."Jokeen.id melayani beberapa bidang, di antaranya adalah program eksternal, 2D/3D modelling, simulasi sistem, hingga pembuatan prototipe dan barang jadi," jelasnya.