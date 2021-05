ITS Raih Pendanaan PKM Kemendikbudristek Terbanyak Kedua se-Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) menjadi perguruan tinggi dengan proposal terdanai terbanyak kedua dalam ajang Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Proposal yang didanai pada kategori PKM di lima bidang dan PKM Gagasan Futuristik Konstruktif (GFK).Kepala Seksi Pengembangan Talenta Direktorat Kemahasiswaan (Ditmawa) ITS Hakun Wirawasista Aparamarta mengatakan, proposal mahasiswa ITS yang berhasil mendapat pendanaan sebanyak 298 proposal. Jumlah ini meningkat dari tahun lalu yang berjumlah 72 proposal.Ia mengatakan, dari 298 proposal tersebut ITS meraih pendanaan dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) sekitar Rp 2,5 miliar. "Besarannya bervariasi mulai dari lima sampai sepuluh juta rupiah per tim," terang Hakun mengutip siaran pers ITS, Sabtu, 15 Mei 2021.Baca: Robot Buatan Undip Mulai 'Bertugas' di Pemkot Semarang Adapun 298 proposal yang didanai tersebut terdiri dari 48 proposal PKM Kewirausahaan (PKM-K), 81 proposal PKM Karsa Cipta (PKM-KC), 5 proposal PKM Karya Inovatif (PKM-KI), 23 proposal PKM Penerapan Iptek (PKM-PI), 15 proposal PKM Pengabdian Masyarakat (PKM-PM), 83 proposal PKM Riset Eksakta (PKM-RE), 17 Proposal PKM Riset Sosial Humaniora (PKM-RSH), dan 26 proposal Gagasan Futuristik Konstruktif (PKM GFK)Dilihat dari perbandingan jumlah proposal yang lolos pendanaan dengan jumlah mahasiswa ITS, Hakun berpendapat bahwa produktivitas mahasiswa ITS adalah yang tertinggi. Hal tersebut, kata dia, melihat dari jumlah mahasiswa ITS yang paling sedikit di antara PTN lain pada peringkat 10 besar.'Saya acungi jempol untuk teman-teman mahasiswa ITS, karena dengan jumlah yang minim produktivitasnya luar biasa," ungkapnya.