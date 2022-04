Berawal dari Tugas Akhir, Kini Artikel Alumnus ITS Berhasil Tembus Jurnal Q1

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Alumnus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Irza Rachmadiar Adetio menggagas pengoptimalan penataan pemuatan kargo ikan berdasarkan persebaran suhu di dalam kontainer berpendingin. Ide tersebut ia tuangkan ke dalam topik bahasan di dalam Tugas Akhir (TA)-nya saat lulus dari Departemen Teknik Sistem dan Industri ITS 2019 lalu.Gagasan ini berawal dari tantangan dosen pembimbing TA Irza kala itu, yakni Dr Ahmad Rusdiansyah CSCP CLTD IPU. Dosen yang akrab disapa Doddy itu memberikan ide dan tantangan riset kepada Irza sebagai mahasiswa bimbingannya yang lulus di 2019 itu.Adapun tantangan tersebut adalah untuk mengoptimasi penataan pemuatan kargo ikan beku pada kontainer berpendingin atau Refrigerated-Container Loading Problem (R-CLP). Menjaga kualitas produk komoditi ikan selama di dalam kontainer berpendingin memang menjadi tantangan tersendiri bagi Irza. Penelitian ini terinspirasi ketika kami menjumpai masalah riil di industri pengolahan ikan dan pelabuhan ikan rakyat di Brondong, Lamongan,” ungkap Doddy dalam siaran persnya, Rabu, 6 April 2022.Wakil Rektor III ITS ini melanjutkan, TA yang diselesaikan pada tahun 2019 tersebut membahas pengembangan model R-CLP yang memanfaatkan informasi temperatur ruangan dan suhu ideal berbagai jenis ikan. Sehubungan dengan logistik komoditi yang mudah rusak atau perishable, TA ini mengangkat optimalisasi logistik ikan.“Topik penelitian TA ini bagian dari penelitian payung terkait transportasi pada sistem rantai dingin,” jelasnya.Dosen mata kuliah Pemodelan Sistem Transportasi dan Distribusi ini memaparkan, karena kebutuhan suhunya yang spesifik, dengan menempatkan ikan pada suhu ideal maka pembekuan yang dilakukan akan menjadikan kualitas ikan tetap terjaga hingga ke tangan penerima. “Karena suhu yang terlalu rendah atau tinggi sangat berpengaruh terhadap kualitas ikan, penempatan ini disesuaikan dengan kebutuhan suhu pengawetan ikan,” terangnya lagi.Doddy menambahkan, dengan menggunakan simulasi Computational Fluid Dynamics (CFD) akan didapatkan informasi mengenai temperatur di titik-titik tertentu untuk penempatan kargo ikan yang sesuai. Data yang telah diperoleh kemudian diintegrasikan dengan beberapa faktor seperti suhu pendingin, aliran udara, dan kebutuhan temperatur ikan untuk menjadi sebuah prototipe software.Selanjutnya, model dan algoritma yang telah didapatkan sebelumnya kemudian diwujudkan menjadi prototipe software yang dinamakan REFLOAD. Software ini dapat menentukan susunan kargo masing-masing jenis ikan yang disesuaikan dengan kebutuhan ikan dan suhu pada titik-titik di dalam kargo.“Yang menarik pada software ini adalah pemanfaatan kemampuan optimasi dan visual dari spreadsheet yang selama ini banyak digunakan untuk perkantoran,” ungkap dosen Departemen Teknik Sistem dan Industri ITS tersebut.Lulusan doktoral dari Tokyo Institute of Technology ini mengungkapkan bahwa dengan pendekatan algoritma heuristik di dalamnya, software ini dapat mencakup berbagai jenis ikan, dimensi kotak kargo, dan data distribusi temperatur di dalam reefer. Dengan penggunaan REFLOAD ini dapat meminimalkan pengurangan kualitas produk dengan tetap menjaga optimalisasi penggunaan ruang dalam reefer.Doddy berharap bahwa riset ini dapat dilanjutkan untuk dikembangkan menjadi software komersial dan menyentuh produk yang mudah rusak atau perishable product lainnya. “Hal ini membuka kesempatan untuk dikembangkan dan dilanjutkan untuk bidang lain seperti sayuran dan buah-buahan atapun meningkatkan REFLOAD menjadi software siap pakai di perindustrian,” ujarnya.Tidak hanya itu, lewat bantuan dosen dari departemen yang sama, yakni Dr Ratna Sari Dewi ST MT PhD dan mahasiswa anggota kelompok riset Agri-food Supply Chain yang dipimpin Doddy ini mampu memberikan penguatan kualitas penulisan dan penajaman fokus pada TA ini. Hasilnya, TA tersebut akhirnya dapat diterima dan mampu dipublikasikan di jurnal internasional dengan kategori Q1 atau 25 persen jurnal paling berpengaruh di bidangnya dengan nilai Scimago Journal and Country Rank (SJR) sebesar 1,117 pada 2020 lalu.Baca juga: Mahasiswa ITS Gagas Elektrolit Padat Baterai dari Bambu Tali Artikel ilmiah yang merupakan pengembangan dari TA milik Irza Rachmadiar Adetio ini berjudul The Development of the Refrigerated-Container Loading Problem Model for Perishable Fishery Products Considering Internal Temperature Distribution dan dipublikasikan di International Journal of Systems Science: Operations and Logistics, terbitan Taylor and Francis.Yakni dengan bidang yang meliputi Information Systems, Information Systems and Management, Management Information Systems, dan Management Science and Operations Research.