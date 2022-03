Kerja Sama ITS dengan Kampus di Australia Berkembang Pesat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Konsulat Jenderal (Konjen) Australia di Surabaya melakukan kunjungan ke Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Rabu, 30 Maret 2022. Kunjungan ini untuk mempererat hubungan dan kerja sama yang sudah terjalin sejak 2017 lalu.Konsul Jenderal Australia Fiona Hoggart melihat perkembangan kerja sama ITS dengan kampus di Australia yang sangat berkembang pesat dan terjadi long standing collaboration. Saat ini sudah terdapat 16 universitas atau institut di Australia yang telah bekerja sama sebagai mitra ITS. Antara lain adalah Curtin University, The University of Queensland, dan lain sebagainya.“Dengan adanya kolaborasi tersebut, kami sangat antusias untuk menjalin pengembangan riset, terkhusus pada inovasi kembali dengan ITS ,” ucapnya, dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 30 Maret 2022.Hal tersebut ditimpali oleh Konselor Pendidikan Riset Australia Han Xiao Zhang bahwa kolaborasi ITS dengan Australia sudah memasuki pasar teknologi 4.0. Di antaranya melalui sains, material, nanotechnology, dan computing engineering.Tak hanya itu, Surabaya dan Australia juga semakin menunjukkan eksistensinya melalui program Western Australia and East Java University Consortium (WAEJUC) yang berfokus pada riset akademik dan publikasi internasional.Sedangkan secara luas, ITS juga tergabung dalam Australia-Indonesia Centre (AIC) yang berkolaborasi dengan pemerintahan mengenai teknologi industri. Untuk saat ini, ITS dan AIC sendiri telah menyumbangkan dosen laboratorium transportasi di klaster infrastruktur dan dosen laboratorium agriculture planning.Menanggapi persoalan tersebut, Rektor ITS yang akrab disapa Ashari tersebut mengungkapkan bahwa ITS selalu siap untuk terus mengembangkan riset dan inovasi di Asia. Ini akan didukung dengan 10 laboratorium riset inovasi dan empat klaster industri teknologi yang ada di ITS, yaitu otomotif, maritim, robotika, dan digital kreatif industri.“Jika nantinya akan dilakukan kolaborasi besar, maka diharapkan akan terjadi sebuah perubahan besar bagi dunia dan universitas,” ujarnya.Baca juga: Kajian Astronomi, Jalan Tengah Satukan Kriteria Penentuan Awal Ramadan Ashari juga memaparkan bahwa ITS akan melakukan pembangunan skala besar ITS Science Techno Park, berupa Higher Education for Technology and Innovation (HETI) Project yang dicanangkan selesai di tahun 2027. Proyek ini dibuat dengan pertimbangan pemanfaatan empat klaster industri teknologi agar lebih baik dan bermanfaat di masyarakat.Dengan adanya HETI Project ini, perkembangan industri di ITS bisa menjadi pionir utama kemajuan pembangunan akademik dan riset inovasi di wilayah Surabaya, Jawa Timur dan bisa meluas ke Indonesia, bahkan internasional. “Pusat Bahasa dan Budaya ITS (sekarang Unit Pusat Bahasa Global) juga akan direnovasi dan dihadirkan ke masyarakat mancanegara,” tandasnya.Dari pertemuan diskusi pengembangan akademik dan riset inovasi di ITS ini, Guru Besar Teknik Elektro ini berharap penuh kepada Konjen Australia untuk terus berkolaborasi dan bekerja sama baik dengan ITS. Terutama untuk terus mengembangkan sivitas akademika dua negara di bidang sains, teknologi, pendidikan dan inovasi.“Ke depannya, bisa merambah ke dunia pemerintahan kedua negara,” tutupnya.