Pendaftaran Gelombang I Kelas Internasional ITS Masih Dibuka, Cek Syaratnya

Jakarta: Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS ) membuka pendaftaran jalur International Undergraduate Program (IUP) atau Kelas Internasional gelombang I. Pendaftaran dibuka sejak 14 Februari-31 Maret untuk calon pendaftar lulusan SMA sederajat Tahun 2020, 2021, dan 2022."Calon mahasiswa IUP dapat langsung mengunjungi laman https://admission.its.ac.id/ dan membuat akun untuk registrasi. Setelah mengaktivasi akun, pendaftar diminta mengisi biodata yang diperlukan serta melampirkan beberapa dokumen persyaratan," kata Kepala Subdirektorat (Kasubdit) Admisi Direktorat Pendidikan ITS Unggul Wasiwitono dalam keterangan tertulis, Senin, 14 Maret 2022.Unggul menyebut ada beberapa syarat yang diperlukan.Dosen Departemen Teknik Mesin ITS tersebut menyebut pendaftar dari Indonesia dan sekolahnya menggunakan kurikulum nasional tidak perlu melampirkan transkrip rapor. Pendaftar dapat langsung menginput nilai mata pelajaran yang ditentukan ke website pendaftaran.“Pendaftar langsung menginput nilai saja sesuai yang diminta di website,” ucap dia.Sementara itu, sertifikat kemampuan bahasa Inggris yang dapat melampirkan hasil tes TOEFL, IELTS, atau TOEIC. ITS juga menerima sertifikat kemampuan berbahasa Inggris dari aplikasi Duolingo karena proses untuk mendapatkannya tidak terlalu memakan waktu.“Pendaftar juga dapat melaksanakan tes EFL yang diselenggarakan oleh Unit Pusat Bahasa Global (dulu UPT Bahasa dan Budaya) ITS ataupun PTN lainnya,” kata Unggul.Unggul mengatakan saat mendaftar, calon mahasiswa dapat memilih dua program studi yang tersedia. Informasi lebih lengkap terkait fakultas dan departemen yang menyediakan program IUP serta IUP Joint Degree dapat diakses melaui laman https://www.its.ac.id/admission/iup/#studyprogram.Program joint degree memungkinkan mahasiswa merasakan pengalaman berkuliah di ITS sekaligus universitas luar negeri yang bermitra dengan ITS dan mendapatkan dua gelar sekaligus. Program IUP memiliki beberapa keuntungan jika dibandingkan dengan kelas reguler.Unggul menyebut selain menggunakan bahasa Inggris dalam kegiatan perkuliahan, kesempatan internasionalisasi juga lebih besar. Terdapat setidaknya lima pilihan pengalaman belajar internasional yang ditawarkan, yaitu studi ekskursi, kursus singkat (short/summer course), magang di perusahaan internasional atau multinasional, serta joint degree.Unggul menuturkan mahasiswa IUP ITS juga mendapatkan kemudahan mengikuti berbagai kegiatan internasionalisasi tanpa tambahan biaya pendidikan lagi. “Tentu hal tersebut tergantung kebijakan masing-masing universitas mitra, tetapi pada umumnya mahasiswa hanya perlu membayar kembali untuk biaya hidup di negara tempat exchange saja,” papar dia.Setelah melengkapi formulir dan membayar biaya pendaftaran, pendaftar akan mendapatkan kartu registrasi. Pendaftar yang lolos pada tahap seleksi berkas pada 5 April 2022 akan melanjutkan ke tahap wawancara pada 9 April 2022.Pada pendaftaran gelombang II dan III mendatang, proses yang dilakukan serupa. Hanya saja, pada gelombang III lampiran transkrip rapor diganti dengan nilai Ujian Tulis Berbasis Komputer ( UTBK ) atau nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA) ITS.Unggul menyebut meskipun kemampuan berbahasa Inggris diperlukan dalam kegiatan perkuliahan IUP, sertifikat kemampuan berbahasa yang dilampirkan tidak menjadi acuan utama. “Tidak masalah jika skor (TOEFL, IELTS, TOEIC, atau Duolingo) pendaftar belum mencapai kriteria yang ditentukan, karena lolos atau tidaknya juga dipertimbangkan melalui hasil wawancara,” kata Unggul.Baca: Pendaftaran International Undergraduate Program ITS Dibuka Senin, Ini Info Lengkapnya